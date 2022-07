Le 5 juin 2011, Ons Jabeur remportait le tournoi junior de Roland-Garros

Ons Jabeur a perdu, samedi 9 juillet 2022, sa première finale d’un tournoi de Grand Chelem, à Wimbledon, à Londres, face à la kazakhstanaise d’origine russe Elena Rybakina. Elle a aujourd’hui 27 ans et est classée 2e WTA. Une occasion pour rappeler son premier trophée international, la coupe du tournoi junior de Roland-Garros, à Paris, en 2011. Elle avait 16 ans. Vidéo.

Ons Jabeur est née le 28 août 1994 à Ksar Hellal, une petite ville du centre de la Tunisie, située à 130 km au nord de Sfax, 32 km au sud de Sousse et 200 km de la capitale, Tunis. Sa mère Samira, son père Ridha Jabeur. Ons est la quatrième de la fratrie, après deux frères, Hatem et Marwan, et une sœur, Yasmine.

Elle a grandi dans la ville de Sousse. Sa mère jouait au tennis pour le plaisir. Elle a fait participer sa fille, Ons, dès l’âge de 3 ans. Ons mord à l’hameçon. La voilà dotée d’un coach dès l’âge de 4 ans : Nabil Mlika l’entraînera pendant 10 ans. Passé au club amateur, elle jouera sur les courts des hôtels de Sousse (10-12 ans), puis à Tunis (à partir de 12 ans, au Lycée sportif d’El Menzah spécialisé dans la formation des jeunes athlètes.

Elle ira aussi s’entraîner en France et en Belgique en 2010.

Ons dira : «Mes parents ont sacrifié beaucoup de choses pour moi. Ma mère faisait la navette pour me conduire aux terrains de tennis, elle m’encourageait dans ma passion. Elle a cru en moi et m’a fait confiance.»

Ons participera à son premier grand tournoi, celui de Roland-Garros Junior, en 2010. Elle atteint la finale, mais perd la partie face à l’Ukrainienne, Elina Svitolina, née le 12 septembre 1994 à Odessa. Aujourd’hui, Ons est classée 2e et Elina 40e.

En 2011, elle revient au tournoi parisien. Elle élimine la Française Caroline Garcia en demi-finale pour emporter, le 5 juin, la finale junior face à la Portoricaine Monica Puig, née le 27 septembre 1993.

Vidéo d’archives

Photo (Le Point, France, juin 2011).