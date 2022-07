Covid-Tunisie : Pas de restrictions particulières et appel au respect des mesures préventives

Aucune restriction particulière n’a été décidée par le Comité scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus, qui estime que la malgré la propagation rapide du virus, la situation n’est pas dangereuse en Tunisie, citant notamment un faible de taux d’occupation dans les hôpitaux.

C’est ce qu’a indiqué Hechmi Louzir à l’issue de la réunion du Comité scientifique, dont il est membre, dans une déclaration, ce mardi 12 juillet 2022 à l’agence Tap, soulignant la faible dangerosité du variant actuellement actif en Tunisie et en affirmant que

Le Comité recommande le respect des mesures préventives dont le port du masque, la distanciation sociale et l’aération et la désinfection des espaces fermés ainsi que le renforcement de l’immunité par la vaccination.

Hechmi Louzir a de ce fait, appelé les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques à recevoir une dose de rappel si la dernière injection remonte à 6 mois ou plus : «La plupart des cas grave et des décès enregistrés concerne des personnes souffrant de maladies chroniques», a-t-il insisté en rappelant que la vaccination et l’acquisition de l’immunité naturelle ont affaibli le variant actuel.

Quant aux mesures relatives aux voyageurs, le Comité indique que les mesures en cours seront maintenues, citant notamment l’obligation de présenter un test PCR négatif, les tests aléatoires à l’entrée en Tunisie et le confinement obligatoire pour les personnes testées positives.

Rappelons que 56 décès et 21.872 cas positifs ont été enregistrés durant la S27 allant du 4 au 10 juillet,avec un taux de positivité ayant atteint 52,24%

Y. N.