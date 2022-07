Tunisie télécom sponsorise la comédie musicale «Ocheg Eddenya», qui retrace les moments forts de la série à succès Nouba et de la société tunisienne dansant et chantant l’art populaire durant les années 90.

Le tout dans un concept qui regroupe plus de 150 artistes de renommés et qui rompt les codes avec un mélange harmonieux d’art théâtral, de danse et de chant.

Le rendez-vous aura lieu lundi prochain, 18 juillet 2022, à Gammarth.

«Tunisie Télécom, qui a vécu cette époque avec sa clientèle puisqu’il a été seul et premier opérateur à connecter les Tunisiens, à réussir à introduire des changements de leurs habitudes et à créer de nouveaux moyens de communication à travers la téléphonie mobile lancée en grande pompe… D’où le partenariat naturel pour l’opérateur de soutenir ce spectacle inédit et de le parrainer dès sa première édition !», lit-on dans le communiqué de l’opérateur national.

C. B. Y.