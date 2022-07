Tunisie – Tennis : les prochains tournois de Ons Jabeur

Après la finale du tournoi de Wimbledon, à Londres, samedi 9 juillet 2002, perdue face à la Kasakhstanaise d’origine russe Elena Rybakina, la championne tunisienne de tennis Ons Jabeur a perdu 3 places dans le classement WTA. Pour espérer revenir dans le top 3, elle doit remporter les prochains tournois inscrits à son agenda.

Il s’agit des tournois de Toronto, au Canada, du 5 au 14 août 2022, de Cincinnati du 13 au 21 août et de l’US Open à New York (l’un des 4 grands tournois du Grand Chelem avec Roland Garros, Wimbledon et l’Open d’Australie), du 29 août au 11 septembre.

D’ici début août, Ons Jabeur aura donc à se reposer un peu, car elle a eu une année infernale en jouant des dizaines de matchs souvent très relevés devant des adversaires coriaces, avant de reprendre le travail avec son équipe pour peaufiner sa condition physique, sa technique de jeu, à commencer par son service qui n’a pas été au top lors de la finale de Wimbledon, et sa préparation mentale pour retrouver une certaine rigueur de jeu dans les moments décisifs, sans sacrifier sa joie de jouer, sa spontanéité et son humour, qui plaisent tant au public.

Il y a donc juste un équilibre à retrouver entre le plaisir et la souffrance que le tennis sait offrir aux plus méritants.

