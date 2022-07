Tennis-Wimbledon: Ons Jabeur a perdu, mais la Tunisie a gagné

Ons Jabeur n’a pas pu gagner la finale du tournoi de Wimbledon hier, samedi 9 juillet 2022. Pourtant tout avait bien commencé puisqu’elle avait remporté le 1er set en breakant deux fois sur le service de la russo kazakhe Elena Rybakina.

Par Dr Mounir Hanablia *

Le tournant du match a été la perte de son jeu de service au début du set suivant peut être à la suite d’un moment de déconcentration et cela s’est avéré crucial puisque son adversaire a repris confiance et a réussi par la suite des coups décisifs, l’empêchant de recoller au score, malgré des occasions de débreaker à 2-1, et la Tunisienne a fini par perdre de nouveau son service, puis le set.

Le second moment important s’est produit au début du dernier set lorsque : Ons a une nouvelle fois perdu son jeu de service permettant à son adversaire de mener une nouvelle fois au score et de poursuivre la partie avec une grande efficacité.

Le moment décisif de la rencontre a été l’incapacité de notre compatriote, en manque de réussite, sur un amorti près du filet mais hors du terrain, de débreaker à 3 reprises alors qu’elle était menée 3-2.

En fin de compte, après une nouvelle perte de son service, Ons était visiblement découragée dans le dernier jeu, commettant des fautes directes, et facilitant la tâche à un adversaire en pleine réussite qui n’en demandait pas tant.

Sur l’ensemble de la rencontre, nous pouvons certes avoir des regrets. Elena Rybakina qui émergeait pourtant de la perte du premier set a en effet parfaitement géré le début du second et a ainsi renversé le cours du jeu. Alors que notre championne se condamnait au début des deux derniers sets à tenter – en vain – de recoller au score.

Il faut aussi noter que ses jeux de service n’ont pas répondu aux espérances, puisqu’elle en a perdu 4, il est vrai sur des contres parfois chanceux, de son adversaire.

C’est donc apparemment le mental qui d’une manière surprenante a fait la différence et permis à la Russo Kazakhe de s’imposer.

Notre championne a certes perdu la finale, cela arrive, elle en remportera d’autres, mais c’est la Tunisie qui a gagné. Merci Ons de nous avoir fait partager un moment de ferveur nationale… en cet été plutôt morose.

* Médecin de libre pratique.