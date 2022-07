Management hôtelier : Journée portes ouvertes Vatel Tunis

Vatel Tunis, première école de management hôtelier et touristique en Tunisie, membre du réseau Vatel, premier groupe de l’enseignement du management de l’hôtellerie et du tourisme dans le monde, selon les Worldwide Hospitality Awards, organise sa journée portes ouvertes le jeudi 14 juillet de 10h à 13h, au sein de son campus nouvelle génération sis au Lac 3, à côté de l’ambassade de Suisse.

Leader mondial, Vatel Hotel & Tourism Business School, compte 5 écoles en France et 55 écoles dans le monde, des Etats- Unis à la Chine en passant par la Suisse, l’Espagne, la Tunisie, l’Argentine ou encore Singapour. Un rayonnement international qui permet à l’étudiant d’évoluer et de passer une année dans l’une des écoles Vatel le monde, dans le cadre de son programme Vatel Marco-Polo.

Des programmes reconnus par la profession internationale pour la qualité de l’enseignement, des diplômes, et surtout par la réussite des anciens étudiants à travers le monde.

Vatel compte déjà, depuis sa création, plusieurs success-stories en Tunisie et à l’échelle internationale. Doté d’un campus nouvelle génération, un espace de 2000 m² composé d’espaces actifs et interactifs, comprenant un incubateur d’entreprise hôtelière, un hotel lab et des espaces d’application, ainsi que des hôtels d’application, 5 étoiles, partenaires comme les Mövenpick du Lac et Gammarth, le Novotel Tunis ou encore le Sheraton Tunis.

Chaque année les étudiants de Vatel Tunis passent leur premier stage à l’hôtel d’application de Vatel à Nîmes, en France, et poursuivent leurs stages et prè- emploi dans les plus prestigieux hôtels et établissements du globe.

Communiqué.