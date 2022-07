Packs H24 de la BNA : Une souscription 100% en ligne aux offres packagées

La Banque nationale agricole (BNA) a annoncé la mise en place d’une nouvelle solution Packs H24. Il s’agit d’une plateforme qui permet permet aux clients de la banque de souscrire en ligne aux packs Prime, Prime Plus, Premium et Premium Plus.

Pour souscrire en ligne au pack voulu, il suffit d’accéder (en toute sécurité) au site myBNAh24 ou bna.tn et suivre les 4 étapes suivantes :

• Choisir l’agence BNA la plus proche.

• Remplir en ligne le formulaire de souscription.

• Sélectionner le package voulu.

• Signer électroniquement les documents ou finir la souscription au niveau d’une agence.

La description des différents packs st disponible ici.