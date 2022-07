Les visiteurs non-résidents représentent 80% des dépenses touristiques en Tunisie

La dépense moyenne par habitant dans le secteur du tourisme en Tunisie est estimée à environ 1 110 dinars tunisiens (DT) soit 345 €, selon une analyse macroéconomique synthétisée de la période 2018/2021 par le Compte satellite du tourisme (CST), publié par l’Institut national de la statistique (INS).

Ainsi, la Tunisie se rapproche, en termes de performances touristiques du groupe de pays comprenant la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et la Pologne (avec une moyenne de 400 €), révèle le CST, qui est un cadre statistique standard et le principal outil de mesure de l’impact économique du tourisme.

Par ailleurs, la dépense moyenne du tourisme récepteur par habitant au Maroc (environ 655 €) est 1,8 fois supérieure à celle estimée pour la Tunisie (360 € ou 1 150 TND).

En ce qui concerne les pays européens, la consommation moyenne du tourisme intérieur par habitant s’élevait à 2 500 € en 2019.

Cette moyenne est partagée par des pays comme la France, l’Espagne, la Croatie, Malte, l’Italie et le Portugal, tandis que les Pays-Bas et l’Autriche se distinguent avec une dépense par habitant de 5 000 € et 4 500 € respectivement, indique la même source.

La structure de la demande touristique continue d’être dominée par la consommation des visiteurs non-résidents (80%), ajoute l’INS, précisant que dans le CST, la demande est subdivisée en produits touristiques spécifiques et non spécifiques, dont les services de restauration, du transport et du logement.

Selon cette analyse, une place de plus en plus importante est accordée aux visiteurs des pays du Maghreb en Tunisie qui sont susceptibles de façonner la consommation touristique par produit.

Selon l’INS, les visiteurs nationaux ou résidents ont contribué à amortir la baisse enregistrée en 2020 et à soutenir, dans une certaine mesure, la reprise de l’activité en 2021, et ce, malgré leur poids relativement modéré dans les dépenses totales.

Néanmoins, la demande totale reste bien en-deçà de ses niveaux d’avant la Covid-19 (à peine la moitié de celle estimée pour 2019).

Et dans un contexte économique international particulièrement incertain, une reprise complète de l’activité touristique attendrait probablement 2023, estime la même source.

