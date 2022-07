Tunisie : décès de Aziz Zouhir, des courts de tennis aux affaires  

C’est Mosaïque FM qui a rapporté la triste nouvelle : l’ancien champion tunisien de tennis, ancien président du Tennis Club de Carthage et ancien président de l’Espérance sportive de Tunis, Aziz Zouhir est décédé, ce dimanche 31 juillet 2022, à l’âge de 69 ans.

Depuis qu’il a quitté les courts de tennis, Aziz Zouhir s’est reconverti dans les affaires et à créé Sancella (Groupe Sotupa), qui fabrique et commercialise – en Tunisie, au Maghreb et en Afrique de l’Ouest – des produits d’hygiène à usage unique, serviettes périodiques, couches, et papier domestique (PeauDouce, Nana, Lotus), tout en gardant des liens très forts avec son équipe favorite, l’Espérance qu’il a présidée de 2004 à 2007.

Aziz Zouhir avait créé, en 2016, Sensea Lab, opérant dans les cosmétiques, dirigé par son fils Farouk Zouhir auquel nous présentons nos plus sincères condoléances, ainsi qu’à toute la famille, la petite, et la grande, celle du groupe Sotupa et de l’Espérance.

I. B.