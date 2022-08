Tunisie : Quelles solutions pour la hausse des prix des cahiers scolaires ?

Les parents d’élèves se plaignent de la forte hausse des prix des cahiers scolaires, dont certains ont plus que doublé, conséquence de la hausse du prix du papier et autres intrants sur le marché mondial.

Tout en déplorant l’augmentation des prix des cahiers scolaires, causée par la rareté du papier sur le marché mondial et de l’augmentation de son prix de 40%, le président de la Chambre nationale des grossistes des fournitures bureautiques et scolaires, relevant de l’Utica, Fayçal Abassi, a souligné, dans une intervention téléphonique dans l’émission Shems Ma’ak sur Shems FM, aujourd’hui, lundi 1er août 2022, l’existence d’une crise profonde au niveau mondial dans le secteur du papier, et celle-ci devrait se poursuivre dans les années à venir.

Par conséquent, les prix des cahiers scolaires vont continuer à augmenter jusqu’à ce que l’offre et la demande se rééquilibrent enfin sur le marché mondial, au grand dam des parents d’élèves. Et eu égard les pressions internationales pour la préservation du couvert forestier dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, on voit mal un apaisement des prix sur le marché du papier dans les années à venir.

M. Abassi a néanmoins ajouté qu’il y a des usines qui essaient de s’adapter au pouvoir d’achat en Tunisie, en produisant un «deuxième cahier», de qualité inférieure et à un prix 30% moins cher, par exemple, le cahier des récitations, dont le prix est de 3 333 millimes pour le cahier de première qualité, mais qui descend à 2 333 millimes pour le cahier de deuxième qualité.

Il convient cependant de préciser que cette augmentation de prix ne concerne pas les cahiers subventionnés par l’Etat.

