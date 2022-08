Tunisie – Santé : Ahkili, consultations et soins psychologiques en ligne

Lamia Chouk, 38 ans, co-fondatrice et Ceo de Ahkili («Raconte-moi» en arabe), une application mobile et web spécialisée dans les consultations et soins psychologiques, est l’une des six lauréats de la 3e édition d’Emerging Mediterranean .*

Diplômée d’un DEA en mathématiques et économie, Lamia Chouk (38 ans) a travaillé 14 ans en tant qu’ingénieure dans le secteur de la finance. A 25 ans, les médecins lui diagnostiquent une sclérose en plaque. Prise de crises d’angoisse le soir, elle souffre de ne pas avoir quelqu’un à qui en parler et de devoir attendre un rendez-vous avec un psychologue, plusieurs jours après, pour soulager ses crises. Il n’existait pas en Tunisie de consultations rapides, à distance.

Véritable déclic pour elle, elle décide alors de fonder Ahkili. Elle témoigne ici de son expérience et de son jeune parcours d’entrepreneure.

Répondre à un besoin tabou

Akhili est une application mobile et web spécialisée dans les consultations et soins psychologiques. L’application permet de réserver et de suivre sa séance en ligne et garantit l’anonymat des patients.

«Dans les pays du Maghreb, la culture n’incite pas les gens à parler facilement, chacun garde pour lui ses problèmes, ou n’en parle qu’à ses proches, qui donnent un avis qui n’est que subjectif. L’on ne dit pas, non plus, que l’on va voir un psychologue. Le tabou culturel est ancré», explique Lamia Chouk.

Avant la création de la plateforme, une helpline a été lancée. Elle permettait au patient de consulter, rapidement et à distance, un professionnel certifié, à l’écoute objective.

La helpline a mis en avant la nécessité d’une telle solution, notamment avec l’arrivée de la pandémie, en mars 2020, lorsque la première vague a touché la Tunisie. Il était impossible de sortir de chez soi pour consulter et il n’existait pas d’offre de téléconsultation dans le pays. L’application Akhili a donc été la solution : elle a facilité les consultations à distance et permis la gestion de prise de rendez-vous pour accompagner le plus grand nombre.

«Il faut savoir que les conditions de vie actuelles des Tunisiens, (covid, pouvoir d’achat…) sont difficiles. Au lancement de la helpline, nous étions débordés par les appels. Cela a prouvé aux psychologues, qui avaient réservé un accueil mitigé lors de la mise en service de la helpline, qu’il y avait un réel besoin», poursuit Lamia Chouk. «L’application Akhili, qui a remplacé la helpline, facilite le premier pas pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier de l’écoute d’un professionnel», ajoute-t-elle.

Montée en puissance rapide

L’application est téléchargée en Tunisie mais également par la diaspora tunisienne et maghrébine vivant en Europe. Les psychologues qui travaillent avec Ahkili étant maghrébins, ils comprennent et maîtrisent bien les problématiques de leurs patients de culture orientale et arabo-musulmane. La différence de l’application Ahkili est justement d’aider cette population pour qui consulter un psychologue n’est pas encore chose aisée.

A ce jour, Akhili a recruté cinq psychologues spécialisés dans différentes pathologies, pour répondre en ligne et/ou en visioconférence (en fonction du choix du patient) et 12 000 consultations ont ainsi été rendues possibles.

A terme, Akhili souhaite devenir un intermédiaire entre les patients et les psychologues qui pourront travailler à travers la plateforme. Ils auront la possibilité d’être en freelance et d’utiliser l’application et tous les services qu’elle propose.

En outre, Ahkili se tourne à présent vers la gestion des ressources humaines et veut faire bénéficier l’univers des entreprises de ses nombreuses innovations. La startup collabore d’ores et déjà avec plusieurs entreprises tunisiennes ainsi que des multinationales qui ont mis en place des contrats annuels.

Ahkili obtient le 1er Prix international du Prix Orange de l’entrepreneur social Afrique et Moyen-Orient (Ppesam) en 2020. Côté investissement, la startup a réalisé une première levée de fonds en 2021 et une seconde est en cours avec 216 Capital. «Nous sommes parmi les premières start-ups tunisiennes à être soutenue par le fonds !», se réjouit Lamia Chouk.

Des masterclass enrichissantes

La jeune entrepreneure a été très heureuse d’avoir pu bénéficier de l’expérience Emerging Mediterranean et d’assister aux masterclass qui constituaient un concentré de tout ce qu’elle avait besoin de connaître.

Le programme a apporté beaucoup de visibilité à Ahkili, et va notamment permettre à l’application d’accéder à la rive nord de la Méditerranée et d’accélérer son internationalisation.

«Le fait qu’Emerging Mediterranean soit un programme tourné vers les startups ayant un réel impact social sur les marchés et communautés est une chose qui me tient à cœur car avoir un réel apport social a toujours été un élément central dans l’aventure Ahkili», conclut Lamia Chouk.

La suite du programme leur permettra de structurer encore mieux leur startup et d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour leur changement d’échelle.

Après quelques formations, la startup rencontrera des investisseurs internationaux à l’occasion d’Emerging Valley les 28 et 29 novembre prochains à Marseille.

* Ce programme d’accélération, issu des forums préparatoires du sommet des deux rives, s’adresse aux startups à impact des pays du 5+5, côté Rive sud : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Il cible et accompagne dans leur passage à l’échelle les startups de la Tech For Good, engagées sur les thèmes de la E-santé, de l’AgriTech, du Climat et de la Mobilité, de la Résilience territoriale et/ou de l’Inclusion sociale et financière, de l’édutech et de l’entrepreneuriat féminin. Chaque année, 30 startups de la rive sud participent à un bootcamp d’accélération proposant formations de haut niveau et sessions de mentoring personnalisées, les 6 entreprises lauréates du programme intègrent ensuite la Social & Inclusive Business Camp, un programme de coaching hybride qui se clôture sur une rencontre avec des investisseurs internationaux à l’occasion du Sommet des startups Afrique-Europe Emerging Valley.