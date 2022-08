Tunisie : Hausse de 15% des prix des voitures en une année

Selon Mehdi Mahjoub, porte-parole de la Chambre syndicale des concessionnaires et constructeurs automobiles, les prix des voitures en Tunisie ont connu une hausse de 15% lors des 7 premiers mois de 2022 en comparaison avec la même période de l’année dernière

Dans une déclaration accordée, ce mardi 2 août 2022, à Shems FM, il a ajouté que les ventes de voitures ont diminué au cours des 7 derniers mois de 16% par rapport à l’année précédente.

Il a, par ailleurs, expliqué que les prix des voitures est lié au taux de change et à celui du pétrole dans le monde, soulignant l’existence d’une pénurie de voitures, non seulement en Tunisie, mais dans le monde entier, et ce, en raison de la rareté des matériaux manufacturés et de la guerre en cours en Ukraine.

C. B. Y.