Tunisie : la Steg réalise une enquête auprès de ses clients basse tension

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) annonce dans un communiqué publié mardi 2 août 2022 qu’elle a procédé, au cours du mois de juillet 2022, à la réalisation d’une enquête auprès de ses clients basse tension (non-domestiques…) dans toute la république (petits commerçants et industriels, artisans…) et ce, conformément à la loi statistique N°32-99 du 13 avril 1999.

L’objectif de cette enquête est d’évaluer la consommation de l’électricité et du gaz sous toutes ses formes pour cette catégorie de clients (éclairage, réfrigération, climatisation, chauffage…), indique la même source, précisant qu’elle a confié le travail sur le terrain relatif à cette enquête à ses agents mandatés, munis de badges d’identification et vérifiable sur demande.

La Steg ajoute que les informations recueillies seront utilisées uniquement pour des fins et besoins statistiques.