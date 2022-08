La Tunisie va continuer à importer du blé tendre et de l’orge

Les quantités de céréales collectées dans les différentes régions de production de la Tunisie s’élevaient, jusqu’au 5 août 2022, à 7.433,7 millions de quintaux, a indiqué l’Office des céréales dans un communiqué, dimanche 7 août 2022.

Les quantités de céréales collectées se répartissent en de nombreuses variétés dont 6,683 millions de quintaux de blé dur, 343 000 quintaux de blé tendre et 407 000 quintaux d’orge et de triticale.

L’Office des céréales a confirmé que des préparatifs ont été faits pour la bonne acceptation de ces quantités et leur conservation et leur orientation en fonction des utilisations prévues, que ce soit la consommation pour le blé dur et le blé tendre ou pour reconstituer les stocks de réserve de semences régulières pour l’orge.

Les quantités collectées et compte tenu du taux de consommation mensuel d’environ 1 million de quintaux de blé dur lui permettront de sécuriser les besoins en cette substance jusqu’à fin 2022, selon la même source.

Les opérations d’approvisionnement en blé tendre et en orge se poursuivent compte tenu du volume des quantités collectées et de la consommation mensuelle.

Des travaux sont également en cours pour mobiliser les ressources financières nécessaires, tant internes qu’externes, avec les efforts concertés des parties concernées pour assurer la continuité de l’approvisionnement des quantités prévues pour répondre aux besoins en blé tendre et en orge et pour financer l’approvisionnement des quantités de blé dur pour couvrir les besoins durant les cinq premiers mois de 2023.

L’Office a ajouté, à cet égard, qu’un plan a été élaboré pour atteindre l’autosuffisance en blé dur lors de la prochaine campagne céréalière en élargissant les superficies allouées, en augmentant la production, en fournissant des intrants, notamment des semences et des engrais, et en restructurant l’encadrement agricole et le système de guidage.