La Tunisie atteindra l’autosuffisance en céréales à partir de 2023

La prochaine campagne agricole devrait voir une augmentation de la superficie consacrée à la culture du blé de 800 hectares grâce notamment à l’augmentation de 50% du prix d’achat du blé aux agriculteurs.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, samedi 11 juin 2022, lors du lancement de la saison des récoltes à la ferme El Bed à Ksar Cheikh, qui couvre une superficie de 1 255 hectares, ajoutant que les nouvelles mesures annoncées récemment par le gouvernement pour le secteur agricole permettront d’atteindre l’autosuffisance en blé dur à partir de l’année prochaine.

Des mesures ont également été prises pour améliorer la rentabilité et la productivité agricole afin d’atteindre l’autosuffisance en céréales et d’éviter les problèmes auxquels le pays est confronté depuis 2019, en raison de la situation dans le monde et de l’impact de la guerre en Ukraine sur l’approvisionnement, a déclaré le ministre.

Selon lui, la récolte céréalière atteindra près de 18 millions de quintaux sur l’ensemble du territoire et le gouvernorat de Béja conservera sa place de premier producteur de blé en Tunisie, avec 4,3 millions de quintaux.

Evoquant les problèmes rencontrés par les agriculteurs, notamment la hausse des prix des légumineuses, l’approvisionnement en engrais dans les délais nécessaires et le manque d’accompagnement, Hamza a souligné qu’une stratégie sera mise en place pour renforcer la vulgarisation agricole, afin qu’elle soit en phase avec les résultats de la recherche scientifique et oriente les agriculteurs vers des variétés de blé résilientes au changement climatique.

De leur côté, les agriculteurs ont exigé la révision du prix de l’orge et le règlement du problème des incendies, notamment par le nettoyage des pistes rurales.

Lancée samedi dernier, la saison des récoltes a enregistré une avance de 10%. Les superficies ensemencées à Béja ont dépassé 140 000 hectares sur un total de 209 000 hectares consacrés aux cultures à grande échelle dans la région.