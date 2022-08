Tunisie : la Conect insiste sur la nécessité de réformer le système fiscal

Le Fonds monétaire international (FMI) étudie actuellement les vues du secteur privé sur la fiscalité, dans le cadre de l’assistance technique qu’il fournit au gouvernement tunisien, a déclaré Mehdi Bhouri, membre du conseil d’administration de la Confédération tunisienne des entreprises citoyennes tunisiennes (Conect).

L’expert international en politique budgétaire Patrick Petit, expert du FMI, a discuté lors d’une réunion avec le président de la Conect, Tarak Cherif, mardi 9 août 2022, des mécanismes permettant au secteur privé de participer à l’élaboration de la politique budgétaire en Tunisie, a déclaré Bhouri à l’agence Tap.

Conect estime que les finances publiques en Tunisie ont besoin d’un système fiscal qui englobe les différents secteurs, en plus de l’élargissement de l’assiette fiscale, a ajouté Bhouri, en soulignant l’importance d’encourager davantage les entreprises privées, de renforcer la compétitivité des entreprises nationales et de mettre en place une législation qui stimulerait l’investissement et soutiendrait l’économie.

M. Bhoury a, en outre, estimé que le développement du recouvrement des impôts en Tunisie nécessite également une plus grande intégration du secteur informel dans l’économie nationale et une plus large participation des secteurs, des institutions et des entreprises.

Le ministre des Finances, Sihem Nemsia, a déclaré le 24 juin que la réforme fiscale en Tunisie vise à rationaliser les incitations fiscales en les redirigeant vers les secteurs et institutions à forte valeur ajoutée.

D’après Tap.