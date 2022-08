Blanchiment d’argent et évasion fiscale : Démantèlement d’un réseau international opérant entre la Tunisie et l’Europe

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé le démantèlement d’un réseau international de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, opérant entre la Tunisie et l’Europe, notamment via des sociétés-écrans , ainsi que la saisie de 4 millions de dinars tunisiens (DT) lors de descentes effectuées à Sousse et à Tunis.

La DGGN a indiqué dans un communiqué publié ce lundi 15 août 2022, que les éléments de ce réseau, des Tunisiens et des étrangers, ont effectué des transferts illégaux de grandes sommes d’argent vers des paradis fiscaux, citant notamment les îles Vierges britanniques et l’île Maurice, et ce via des sociétés-écrans étrangères et leurs filiales en Tunisie.

Celles-ci sont également accusées dans des activités illégales de paris sportifs via les cryptomonnaies, ajoute encore la Direction de la garde nationale, en affirmant que plusieurs descentes effectuées dans des sociétés à Tunis et à Sousse ont permis la saisie de 4 millions de dinars tunisiens, dans le cadre de l’enquête menée, notamment, par la Brigade centrale d’investigations dans les crimes financiers relevant de la GN.

La même source a ajouté que l’enquête se poursuit en coordination avec le Pôle judiciaire économique et financier.

Y. N.