Football : L’attaquant de l’Espérance Anayo Iwuala vers le CR Belouizdad

L’attaquant nigérian de l’Espérance sportive de Tunis (EST), Anayo Iwuala, devrait bientôt s’engager avec le club algérien Chabab riadhi de Belouizdad (CRB).

C’est ce que rapporte, ce lundi 15 août 2022, Mosaïque FM, affirmant qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs, et qu’il sera officialisé dans les prochaines heures.

L’accord portera sur un prêt d’une saison, selon la même source.

L’EST et le CR Belouizdad disputeront, aujourd’hui, un match amical à huis-clos.

Rappelons qu’Iwuala avait rejoint les « Sang et Or » il y a un an, en provenance d’Enyimba. Il a disputé 30 matches avec les champions de Tunisie et a marqué 3 buts.

C. B. Y.