Manchester United n’a pas envie de garder le jeune international tunisien Hannibal Mejbri mais il n’est pas non plus pressé de le céder au premier club venu et à n’importe quel prix.

Ainsi, après des offres de clubs anglais, Manchester United a reçu une demande de LOSC Lille, club français de Ligue 1, pour une saison avec option d’achat, mais le club de Premier Ligue anglaise a refusé cette offre.

I. B.