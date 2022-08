Tunisie : la production de pomme baisse de moitié

Le président de l’Union régionale de l’agriculture de Kasserine, Mohamed Néji Tarchi, a confirmé aujourd’hui, lundi 15 août 2022, que la récolte de pommes dans la région a diminué de plus de moitié cette année, après avoir été d’environ 60 000 tonnes l’année dernière.

M. Tarchi, qui intervenait dans l’émission ‘‘Shams Ma’ak’’ sur Shems FM, a ajouté que les agriculteurs des régions de Sbiba et Foussana, qui se spécialisent dans cette arboriculture, ont subi des pertes importantes suite à cette forte baisse de production et réclament des compensations de la part de l’Etat.

M. Tarchi a attribué la baisse de production à des causes naturelles, notamment des pluies hors saison et des maladies transmises par des ravageurs. Il a aussi évoqué un manque de médicaments et une pénurie d’engrais, en particulier les ammonitrates, en plus du vieillissement des pommiers, indiquant qu’ils s’orientent actuellement vers le rajeunissement des arbres et que cela va nécessiter des dépenses importantes.

La question qui se pose ici est la suivante : pourquoi les agriculteurs n’ont-ils pas remplacé les arbres vieillissants de manière progressive pour rajeunir leurs champs et maintenir un bon niveau de production ?

Autre question : pourquoi l’Etat, c’est-à-dire le contribuable, doit-il supporter les conséquences financières des manquements des agriculteurs ?

