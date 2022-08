Lotfi Abdelli : «Je quitte le pays car je ne peux pas lutter contre une mafia armée»

L’acteur et humoriste tunisien Lotfi Abdelli a assuré, ce mercredi 17 août 2022, qu’il a décidé de vendre tous ses biens et de quitter le pays, car il est «menacé, insulté et harcelé, tous les jours et toutes les heures, par une mafia légale qui porte des armes».

Abdelli a eu, pour rappel, il y a quelques jours, une altercation avec des policiers chargés de sécuriser son spectacle à Sfax et n’ayant pas digéré quelques unes de ses blagues. Ils avaient, alors, suspendu son spectacle dans un premier avant de se retirer.

C’est donc à des policiers qu’il fait allusion en parlant de «mafia armée», même s’il a relativisé ses propos : «Je parle d’une petite mafia légale, et vous savez de qui il s’agi. Je ne parle pas de tous les policiers qui travaillent. Que Dieu les aide».

Plus précisément, Abdelli fait probablement allusion aux syndicats de sécurité, dont les pratiques abusives sont de plus en contestées en Tunisie, au point que le ministère de l’Intérieur a (enfin) annoncé, hier, des mesures disciplinaires et pénales à l’encontre de quelques un de leurs membres.

Abdelli a, par ailleurs, déclaré qu’il ne s’agit plus de liberté d’expression mais de vie ou de mort, qu’il n’a pas les moyens de combattre un groupe armé et que s’il a décidé de partir, c’est principalement pour protéger sa famille.

Malgré tout, l’acteur ne va probablement pas quitter le pays et tous les avantages dont il y jouit. Son objectif pourrait être plutôt de mettre la pression sur les autorités tunisiennes pour qu’elles le protègent davantage des éventuels abus policiers.

