Ministère de l’Intérieur tunisien : Mesures disciplinaires et pénales à l’encontre de quelques membres de syndicats de sécurité

Le ministère de l’Intérieur tunisien a annoncé aujourd’hui, mardi 16 août 2022, via un communiqué, qu’il a pris les mesures légales nécessaires à l’encontre de certains membres du personnel de sécurité affiliés aux syndicats de sécurité.

Ces derniers seront «poursuivis disciplinairement et pénalement, suite à leurs récentes violations qui affectent le déroulement normal du travail et le devoir de discipline et de sérieux», selon le texte du communiqué.

Le ministère a ajouté que cette mesure intervient dans l’intérêt d’établir l’égalité devant la loi et de préserver les droits et libertés.

Il était vraiment temps que l’Etat remette à l’ordre les syndicats en question dont les dépassements sont de plus en plus scandaleux.

C. B. Y.