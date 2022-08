TuNur va produire l’électricité en Tunisie pour l’exporter en Europe

L’entreprise britannique spécialisée dans la production d’énergies renouvelables TuNur prévoit d’investir 1,5 milliard de dollars (environ 4,7 milliards de dinars) dans l’installation d’une centrale solaire orientée vers l’exportation d’une capacité de 500 mégawatts dans les gouvernorats de Kébili et de Gabès.

La nouvelle a été annoncée par son Pdg, Daniel Rich, lors de sa rencontre mardi 16 août 2022 à Tunis avec le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied.

M. Rich a souligné la volonté du groupe d’étendre ses activités et ses investissements en Tunisie, compte tenu des avantages et incitations offerts, notamment l’orientation des programmes gouvernementaux vers l’économie verte, a indiqué le ministère de l’Economie dans un communiqué.

La Tunisie a les ressources naturelles, les facteurs nécessaires et la position géographique stratégique qui lui permettent de se classer parmi les sites les plus importants d’Afrique du Nord pour la production d’électricité et l’approvisionnement énergétique de l’Europe dont les besoins en la matière sont croissants, a indiqué M. Rich, dont la rencontre avec le ministre Saïed a été l’occasion d’échanger sur l’état d’avancement du projet de production d’électricité à partir de l’énergie solaire dans le gouvernorat de Gabès.

Le projet, d’un investissement d’environ 24 millions de dinars et d’une capacité de 10 Mégawatts, devrait entrer en service d’ici fin 2022, a-t-il précisé, en ajoutant qu’il répondra à la demande de consommation locale à travers la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg).

Pour sa part, M. Saied a rappelé que l’économie verte et la diversification des sources d’énergie (renouvelables et propres) est un choix stratégique que ce soit pour la consommation locale ou l’exportation.

Il a exprimé la volonté de son département et de ses structures en charge de l’investissement d’apporter le soutien et l’assistance nécessaires pour permettre la réalisation de ce projet prometteur dans les meilleures conditions.