Des parlementaires américains s’inquiètent du processus démocratique en Tunisie

Nous reproduisons ci-dessous le communiqué publié aujourd’hui, lundi 22 août 2022, par l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, suite à la rencontre, hier, au palais de Carthage, entre une délégation de parlementaires américains et le président de la république Kaïs Saïed.

La délégation parlementaire américaine est composée par les sénateurs américains Chris Coons (D-DE), Rob Portman (R-OH), Gary Peters (D-MI) et les représentants Dave Joyce (R-OH), Chrissy Houlahan (D-PA) et David Price (D- NC).

Les membres de la délégation, en visite de deux jours à Tunis, les 21 et 22 août, a également rencontré des représentants d’organisations de la société civile tunisienne.

Au cours de leurs réunions, les sénateurs et les représentants ont exprimé leur ferme soutien à la démocratie tunisienne et aux aspirations du peuple tunisien à un gouvernement démocratique réactif, transparent et responsable qui respecte les droits de l’homme et les libertés fondamentales, tout en accordant la priorité à l’avenir économique du pays.

Les membres de la délégation se sont inquiétés du processus démocratique de la Tunisie et ont appelé à l’adoption rapide d’une loi électorale inclusive qui facilite la participation la plus large possible aux prochaines élections législatives.

Ils ont souligné l’importance d’un pouvoir judiciaire indépendant et d’un parlement actif et habilité pour restaurer la confiance du peuple tunisien dans un système démocratique. Les membres de la délégation ont salué le rôle dynamique joué par la société civile tunisienne dans la construction d’un avenir politique inclusif pour tous.