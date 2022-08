Ariana : Campagne de nettoyage et de réhabilitation du Palais Borj Baccouche (Photos)

La ministère des Affaires culturelles a annoncé, ce lundi 22 août 2022, le démarrage des travaux de réaménagement et de restauration du Palais Borj Baccouche, sous la supervision de l’Institut national du patrimoine (INP) et où une campagne de nettoyage sera également menée, et ce, en collaboration avec la mairie de l’Ariana.

La ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a organisé, en coordination avec le gouverneur de l’Ariana une visite au Palais, construit au 18e siècle à l’Ariana au nord de Tunis, afin de contrôler l’Etat d’avancement des travaux de restauration de ce monument historique, sachant qu’un accord entre le ministère, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) et la municipalité, avait été signé, à ce propos, le 28 août 2020.

La campagne de nettoyage précédera ainsi la réhabilitation du Palais Borj Baccouche, objet d’un plan d’exploitation visant à valoriser et à conserver la valeur historique du monument, ajoute le communiqué.

Rappelons que le Palais avait été illégalement occupé par des familles qui y ont élu domicile durant de longues années, et que ces dernières avaient été définitivement évacuées en 2020, suite à quoi le ministère et le gouvernorat avaient planifié de transformer le palais en complexe culturel multifonctionnel et une première phase de travaux de réparation avait alors été entamée par l’INP en collaboration avec la commission régionale des affaires culturelles et la municipalité de la ville.

Y. N.