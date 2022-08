Ellyes Skhiri sera-t-il le porte-bonheur du FC Cologne pour cette saison ?

C’est sans doute une belle histoire européenne qui commence à s’écrire pour le FC Köln, mais aussi pour son joueur Ellyes Skhiri. A 28 ans, le Franco-Tunisien est vu comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la Bundesliga. Alors que de nombreux clubs lorgnent sur lui, il disputera une saison de plus sous les couleurs de Cologne. Saurait-il porter le club au sommet ?

L’irrésistible ascension du FC Cologne

Cette année, les projecteurs se sont braqués sur le FC Köln plus que jamais dans l’histoire récente du club. Et ce, pas uniquement à cause de la récente première mondiale qui a vu deux joueurs équipés de caméras pour une immersion totale des téléspectateurs. C’est avant tout les performances de ses joueurs, notamment Ellyes Skhiri, qui ont mis Cologne sur le devant de la scène.

Le club revient pourtant de loin, puisqu’il a connu diverses mauvaises passes dans les années 2010. Après une dernière relégation en 2018-2019, il semble bien décidé à s’installer définitivement en première division. Depuis sa promotion en Bundesliga en 2019 – au moment même où Ellyes Skhiri a rejoint l’équipe -, Cologne s’affirme de plus en plus. Après avoir dangereusement lorgné vers la zone de relégation en 2020-2021, il a réussi une belle saison 2021-2022 qui l’a vu terminer 7e du championnat. Une place qui permet au FC Köln de retrouver la scène européenne pour la prochaine saison, avec les barrages de la Ligue Europa Conférence 2022-2023. Une première pour Skhiri !

Ellyes Skhiri, un joueur clé pour Cologne

Le 18 mai 2019, Ellyes Skhiri joue son dernier match avec Montpellier, son club formateur. Déjà repéré par plusieurs clubs européens, il signe finalement en juillet à Cologne, avec un contrat courant jusqu’à juin 2023. Dès le 31 août, il s’impose comme un joueur clé de l’équipe en marquant son premier but. C’est le début d’une belle histoire pour Skhiri qui devient rapidement un poids lourd du FC Köln, et même de Bundesliga, puisqu’il est actuellement considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du championnat.

A la fois endurant et rapide, Skhiri a encore multiplié les belles actions lors de la saison dernière. On se souvient notamment de son doublé contre le Borussia Dortmund en novembre, quelques semaines après son incroyable but contre la Mauritanie en sélection nationale. Bien que cette saison ait également été marquée par plusieurs blessures pour le milieu de terrain, et que la forme retrouvée d’Anthony Modeste lui ait fait de l’ombre, il a tenu ses promesses au sein de l’équipe. On n’en attend pas moins pour la saison prochaine !

Quelles sont les chances de Cologne pour cette saison ?

Après une saison couronnée de succès qu’ils attendaient depuis trop longtemps, les supporters du FC Köln sont dans les starting blocks. Les attentes vis-à-vis de Cologne sont hautes, malgré un mercato étonnamment calme. Le club a en priorité voulu garder ses joueurs clés, à commencer par Ellyes Skhiri.

Fort de ces talents qui ont fait leurs preuves et des succès passés, le FC Cologne va chercher à faire au moins aussi bien que lors de la saison précédente. Bien sûr, il est encore un peu tôt pour le voir figurer comme favori ou outsider dans les cotes vainqueur Bundesliga pour cette saison. En revanche, la plupart des bookmakers envisagent une place dans le top 10 et une nouvelle bataille pour les qualifications européennes.