Handball : Le Maroc annonce le retrait de ses clubs des compétitions africaines en Tunisie

La Fédération marocaine de handball a annoncé aujourd’hui, lundi 29 août 2022, le retrait de ses clubs des deux compétitions africaines qu’accueillera la Tunisie dans les deux prochains mois, à savoir le Championnat arabe des clubs champions (du 17 au 27 septembre 2022) et la Ligue des champions d’Afrique (du 28 septembre au 10 octobre 2022).

Ainsi, le Raja d’Agadir et le Wydad Samara ne participeront pas à ces deux compétitions.

La fédération marocaine n’a pas précisé, dans son communiqué, les raisons de ce choix, mais il est sans doute lié à la crise diplomatique en le Maroc et la Tunisie après l’accueil officiel, lors de la Ticad 8, du chef du Polisario, Ibrahim Ghali, par le président tunisien, Kaïs Saïed.

L’Etat monarchique décide donc, comme toute dictature qui se respecte, de mélanger sport et politique et de priver ses clubs et leurs supporters de ces compétitions continentales d’envergure.

C. B. Y.