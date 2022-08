Le groupe japonais Toyota Tsusho va lancer des projets en Tunisie  

Le ministère de l’Economie et de la Planification et la société japonaise Toyota Tsusho Corporation ont signé, dimanche 28 août 2022 à la Cité de la culture de Tunis, un protocole d’accord pour lancer une série de projets japonais en Tunisie dans divers secteurs. (Illustration : le ministre Samir Saïed et le responsable de la société japonaise).

La cérémonie de signature a eu lieu, en marge de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) qui s’est tenue du 27 au 28 août dans la capitale tunisienne. Et les secteurs concernés sont les énergies renouvelables, la santé, les industries des composants et pièces automobiles et la transformation des matières premières.

I. B.