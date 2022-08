Le Maroc boycotte deux compétitions de Judo organisées en septembre 2022 en Tunisie

La Fédération royale marocaine de Judo et arts martiaux assimilés a décidé de se retirer de deux compétitions qui seront organisées en septembre 2022 en Tunisie, sachant que la Fédération marocaine de handball et la Fédération royale marocaine de Karaté avaient également décidé de boycotter les compétitions prévues prochainement en Tunisie.

Dans son communiqué, la Fédération royale marocaine précise qu’elle se retire du Championnat arabe des clubs vainqueurs et du Championnat arabe des cadets, organisés par la Fédération tunisienne de judo et qui se dérouleront du 6 au 12 septembre 2022.

Cette décision survient suite à la crise diplomatique en le Maroc et la Tunisie après que le chef de l’Etat tunisien ait accueilli le chef du Polisario, Brahim Ghali, lors de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8), organisé le week-end dernier à Tunis.

D’ailleurs, le Maroc, qui ne reconnaît pas la République Sahraouie, n’a pas participé à la Ticad 8 et a fortement dénoncé l’accueil reservé à Ghali par le président Saïed, en dénonçant «un acte grave et inédit, qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives».

Depuis, les Fédérations marocaines de différentes disciplines ont multiplié les communiqués pour annoncer leur retrait des compétitions organisées en Tunisie…

