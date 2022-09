Baseball 5 : La Tunisie se qualifie pour la Coupe du monde au Mexique

L’équipe tunisienne de baseball 5 s’est qualifiée pour la Coupe du monde, prévue du 8 au 13 novembre 2022 au Mexique, annonce la Fédération Tunisienne de Baseball et Softball (FTBS).

Le Comité national olympique tunisien et le ministère de la Jeunesse et du Sport ont félicité la FTBS et les joueurs pour cette qualification, sachant que cette mondiale réunira 12 équipes, notamment la Tunisie, la France, le Japon, l’Australie, l’Afrique du Sud, le Kenya, et le pays organisateur.

Notons que cette nouvelle discipline urbaine du baseball softball, ( Baseball 5) a été ajoutée au programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse et sera disputée, pour la première fois à Dakar (JOJ 2026).

Y. N.