Publication des états financiers de la BIAT au 30 juin 2022

Tunis, le 02 septembre 2022 – La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses états financiers arrêtés au 30 juin 2022 qui font ressortir les résultats suivants :

Un PNB de 597,691 millions de dinars

Dépôts et avoirs de la clientèle de 16 322,928 millions de dinars

Des créances sur la clientèle de 11 730,362 millions de dinars

Un Résultat net de l’exercice de 208,748 millions de dinars

Un niveau de capitaux propres de 1 866,105 millions de dinars.

Banque résiliente, la BIAT confirme sa solidité financière aux termes de ce premier semestre 2022 et poursuit sa dynamique de développement en misant sur l’innovation, la transformation digitale et la qualité de la prise en charge de ses clients.

Cette dynamique de développement conjuguée à une politique rigoureuse de gestion des risques a valu à la BIAT l’octroi de la note de AA- (TUN) par l’agence PBR Rating dans le cadre de son programme de notation des établissements financiers tunisiens. Notons qu’au courant du premier semestre 2022, la BIAT a enregistré une amélioration du coût du risque comparativement à la période précédente, marquée par des éléments conjoncturels.

Aussi, la BIAT a opéré une transformation dans ses métiers en investissant dans des moyens techniques et humains lui permettant de faire un saut qualitatif tout en consolidant ses acquis. La réorganisation des activités de la banque de financement et d’investissement et la mise en place de la nouvelle salle des marchés ont permis d’élargir la gamme de solutions financières proposées aux clients tout en assurant une meilleure gestion en temps réel des positions et des actifs de la clientèle.

Par ailleurs, la banque poursuit l’implémentation de sa transformation digitale amorcée en 2018 visant à se positionner en tant que banque digitale de référence et à jouer un rôle de catalyseur dans la transformation digitale du pays.

Forte de ses équipes engagées, la BIAT consolide des performances de premier rang dans le système bancaire local et une résilience marquée, dans un contexte de conjoncture économique difficile.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014 ,en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

Communiqué