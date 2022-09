Tennis – US Open: Ons Jabeur vs Shelby Rogers

Ce vendredi 2 septembre 2022, vers 16h (heure tunisienne), soit vers 11h au Louis Armstrong Stadium (nommé en hommage au célèbre musicien de jazz), sur le 2e court, le plus grand du parc national de New York…

Ons Jabeur, 28 ans, née le 28 août 1994 à Ksar Hellal (Tunisie), est classée au 5e rang mondial (WTA). Elle joue contre les «pro» depuis 2012. Nombre de titres en «pro» : 3.

Vs

Shelby Rogers, 29 ans, née le 13 octobre 1992 à Mount Pleasant (Caroline du Sud, Etats-Unis), est classée 31e rang. Pro 2009. Zéro titre.

Ons a croisé la raquette deux fois avec Shelby, en 2017 et 2019 : elle a gagné les deux matchs.

A noter que, dans ce tournoi, quatre grandes joueuses ont déjà été éliminées :

l’Estonienne, Anett Kontaveit, 2 e rang

rang la Grecque Maria Sakkari, 3 e

l’Espagnole Paula Badosa, 4e

la Roumaine Simona Halep, 7 e

la Russe Daria Kasatkina, 9e

Autant dire que dans le tennis féminin mondial, et à l’exception de la numéro 1, la Polonaise Iga Swiatek, encore inaccessible, toutes les joueuses du Top 20 se valent, les matches sont indécis et le résultat final dépend de la forme du moment et de la capacité de gérer les temps forts et les temps faibles de l’adversaire.