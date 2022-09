Tunisie : Arrestation d’une femme accusée d’avoir tué son enfant en l’étranglant

La direction générale de la sécurité nationale a fait savoir, ce mercredi 7 septembre 2022, qu’une femme accusée d’avoir tué son fils âgé de 6 ans, en l’ayant étranglé, a été arrêtée.

La direction a indiqué qu’elle avait reçu un appel téléphonique par la direction de l’hôpital Mahmoud-Matri de l’Ariana, pour l’informer que les services d’urgence de l’établissement ont reçu un enfant de 6 ans décédé.

Le personnel médical a, par la suite, informé les policiers qui se sont déplacés à l’hôpital que c’est sa mère qui l’y a amené en affirmant qu’il était tombé sur la tête en nageant, avant de quitter les lieux.

En allant chez elle, les policiers l’ont trouvée en train de faire ses valises et de s’apprêter à partir.

La femme a fini par avouer avoir étranglé son fils avec une chemise jusqu’à sa mort, et ce, en présence de sa fille de 3 ans, précisant qu’elle lui a donné naissance en 2016 hors mariage et qu’elle l’a enregistré au nom de son mari actuel lequel est handicapé et non-voyant.

C. B. Y.