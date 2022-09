Tozeur : l’avenir du tourisme saharien inquiète la Voix de la République

Réuni avec les membres du conseil régional de Tozeur, le bureau exécutif du parti Sawt Al-Joumhouria (Voix de la République), récemment créé par l’ancien ministre Ali Hafsi Jeddi, a tiré la sonnette d’alarme sur l’avenir du tourisme saharien, l’une des principales ressources économiques de cette région oasienne.

Dans le gouvernorat de Tozeur, le tourisme saharien connaît une crise étouffante qui pourrait «détruire l’un des acquis et des piliers les plus importants du tourisme en Tunisie, et les conséquences qui en résulteraient seraient l’effondrement économique et social dans la région», note ledit parti dans un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Cette crise se manifeste notamment par la fermeture d’un grand nombre d’hôtels, l’accumulation de dettes sur les établissements touristiques, et la difficulté d’ouvrir des lignes aériennes reliant Tozeur à certaines capitales occidentales, comme c’était le cas auparavant, ajoute le communiqué, qui cite, par ailleurs, d’autres problèmes qui menacent le tourisme saharien, notamment l’irrégularité des transports intérieurs malgré la présence de demande dans ce secteur, la situation environnementale déplorable qui a contribué à l’affaissement du tourisme intérieur, et l’usure de la flotte de transport touristique des agences de voyages installées dans les zones de Tozeur et de Kébili, ainsi que la croissance du chômage, la stagnation économique et la baisse du pouvoir d’achat des citoyens.

Le bureau exécutif de la Voix de la République qui a tenu la réunion, samedi 10 septembre 2022, à son siège à Tozeur, a souligné, dans ce contexte, la nécessité d’accorder l’attention requise aux préoccupations des régions et de leurs habitants, qui seront «en tête des priorités du parti dans la prochaine étape».

