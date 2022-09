Tunisie Telecom à Ons Jabeur : «Merci d’avoir porté si haut notre drapeau tunisien ! 🇹🇳 »

Tunisie Telecom partenaire officiel d’Ons jabeur a remercié la championne tunisienne pour son parcours à l’US Open, où elle a atteint la finale du tournoi, avant de s’incliner, ce samedi 10 septembre 2022, contre la 1ère mondiale, la Polonaise Iga Świątek.

«BRAVO à notre championne Ons Jabeur pour ce fabuleux parcours à US Open Tennis Championships ✌️✌️✌️ Merci pour ces magnifiques émotions sportives et merci d’avoir porté si haut notre drapeau tunisien ! 🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳🇹🇳», a commenté Tunisie Telecom, estimant que le meilleur reste à venir.

Tout comme le ministère de la Jeunesse et des Sports ou encore Comité National Olympique Tunisien (Cnot) nombreux Tunisiens ont également exprimé leur reconnaissance et leur fierté à Ons Jabeur, en la remerciant pour tout ce qu’elle apporte à la jeunesse, à la Tunisie et à son peuple : «Ons Jabeur tu es la fierté du pays, tu es un exemple, notre idole», «la 3eme sera la bonne inchallah», «Magistrale notre championne qui s’est battue jusqu’au bout», «Merci pour tous ces moments de bonheur, Ons Jabeur tu es un modèle à suivre pour nos jeunes», «Une vraie championne une fierté 🇹🇳 notre héros 🇹🇳 ..Toute la Tunisie est fière de toi»…, pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Hassen Zargouni directeur général du bureau d’étude et statistique Sigma Conseil a quant à lui rendu hommage à la ministre du bonheur en ces termes : «2 heures de jeu, devant 23 500 spectateurs à New York, des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier, elle s’est battue, elle était en face de plus fort qu’elle, elle aurait pu gagner le 2e set, c’est le sport, on est déçu mais fier d’elle, fier de sa régularité, 5 finales jouées, 2 finales du grand chelem de suite, en nette progression physique et mentale, ce soir elle gagne une 2e place mondiale garantie, mais aussi 4 millions de dinars, et une place au masters du Texas avec 6 à 8 millions de dollars à se partager entre 8 joueuses sans compter les contrats marketing… Elle a aussi gagné le cœur de beaucoup de monde, des Tunisiens surtout ! Ons Jabeur on t’aime ❤️🇹🇳».