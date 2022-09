La nouvelle Ford Mustang progresse en style, performances et connectivité

«C’est la Mustang la plus sportive et la plus excitante à conduire. Que vous la conduisiez en automatique ou en manuelle, les différents modes de conduite agissent sur l’interface numérique, les paramètres du moteur, de la suspension et de la direction afin d’offrir aux conducteurs les plus exigeants des performances optimales tant sur route ouverte que sur circuit», déclare Ed Krenz, ingénieur en chef Mustang.

Ford dévoile aujourd’hui, jeudi 15 septembre 2022, à Detroit, Etats-Unis, la toute nouvelle Ford Mustang1 transformant ainsi le coupé sportif le plus vendu dans le monde avec un cockpit numérique entièrement repensé, un nouveau moteur V8 et un style encore plus affirmé afin de proposer la Mustang la plus amusante à conduire de tous les temps.

«Les clients Mustang partagent le même état d’esprit et la même passion», déclare Jim Farley, président de Ford Motor Company. Il ajoute : «Que vous souhaitiez un tableau de bord futuriste ou des compteurs à l’ancienne façon années 80, la nouvelle Ford Mustang propose un univers immersif personnalisable qui fera sourire même les conducteurs les plus blasés».

La légende Mustang va bien au-delà des plus de 10 millions de voitures vendues au cours de ses 58 années de production. Elle a fait des milliers d’apparitions dans des films, à la télévision, dans l’univers musical et les jeux vidéo. C’est aussi le véhicule le plus populaire au monde sur Facebook.

Le monde adore la Mustang car depuis le lancement de la dernière génération en 2014, elle est devenue, chaque année, le coupé sportif le plus vendu au monde.

Performances athlétiques de rigueur

Les nouveaux coupé et cabriolet propulsent la ligne athlétique de la Mustang vers de nouveaux sommets avec la quatrième génération de son légendaire V8 50 litres offrant une réponse et des performances encore améliorées.

«C’est la Mustang la plus sportive et la plus excitante à conduire», a encore précisé Ed Krenz. «Que vous la conduisiez en automatique ou en manuelle, les différents modes de conduite agissent sur l’interface numérique, les paramètres du moteur, de la suspension et de la direction afin d’offrir aux conducteurs les plus exigeants des performances optimales tant sur route ouverte que sur circuit», ajoute-t-il.

La 7e génération de la Ford Mustang est la plus athlétique.

La toute nouvelle Mustang GT reçoit un nouveau système d’admission avec une double prise d’air et une conception de papillon double corps afin de favoriser des débits plus élevés.

Les six modes de conduite interactifs et personnalisables optimisent les performances dans une large variété de conditions de conduite : Normal, Sport, Glissant, Dragster, Track² et un réglage personnalisable avec plusieurs profils disponibles, adaptés aux préférences individuelles du conducteur.

Le touché de route est optimisé grâce à une direction plus directe et un meilleur ressenti de la liaison au sol et de l’adhérence des pneumatiques.

Toujours de série sur la version GT, le talon/pointe automatique permet de maintenir le couple maximal disponible sans perte de charge entre les changements de vitesses manuels afin de rendre la Mustang encore plus performante sur circuit. Elle peut au choix recevoir une transmission automatique à 10 vitesses ou une transmission manuelle à six vitesses. Un pack Performance de série comprend des jantes alliage de 19’’, un différentiel mécanique à glissement limité pour une motricité optimale, des freins Brembo de 19’’ et un échappement à clapet actif qui optimise la sonorité du moteur en fonction des modes de conduite. La suspension active MagneRide® 3, en option, surveille les conditions mille fois par seconde et utilise un fluide à commande électronique pour adapter la résistance à l’amortissement aux conditions de route.

Expériences numériques axées sur le conducteur

Sous la silhouette extérieure emblématique de la 7e génération de Ford Mustang se cache le cockpit le plus technologiquement avancé de toutes les Mustang à ce jour, combinant le meilleur du passé, du présent et du futur.

L’évolution la plus notable repose sur la disparition du tableau de bord à double sourcils qui laisse place à une large console centrale flottante et aérée.

Derrière le nouveau volant à méplat, un écran numérique de 12,4 pouces affiche les différents écrans personnalisables en fonction des modes de conduite.

«Nous exploitons chaque pixel», a déclaré Craig Sandvig, responsable de la conception de l’interface homme/machine de la Ford Mustang. Et d’ajouter : «Nous pouvons être créatifs en montrant les informations de conduite nécessaires, tout en permettant au conducteur de décider comment tout afficher, de la sélection des couleurs aux jauges Mustang classiques en passant simplement par la création d’un écran » simplifié « où seules les informations basiques n’apparaissent».

Regroupés sous le même support physique transparent, le panneau d’instrumentation numérique s’associe parfaitement à la console centrale Sync 4 de 13,2 pouces inclinée vers le conducteur. Le positionnement ergonomique de ces écrans fournit des informations visuelles claires et des commandes faciles à atteindre, qui, ensemble, créent une expérience numérique 100% immersive.

L’ambiance intérieure, entièrement personnalisable, démarre avec des couleurs cuivrées et sombres, dans un thème déjà utilisé pour la Mustang Mach-E et peuvent être entièrement configurables par l’utilisateur. Les affichages numériques et l’éclairage intérieur ambiant peuvent être configurés dans les tons choisis par le conducteur, tandis que les jauges d’instruments s’adaptent au mode de conduite sélectionné.

Lors du choix des paramètres personnalisés du mode de conduite, une visualisation de la configuration de la voiture est affichée sur la console centrale à l’aide du logiciel Unreal Engine 3D, un moteur de jeu informatique qui produit des rendus en temps réel. En interagissant avec l’écran tactile, les paramètres du véhicule peuvent être ajustés, en faisant glisser le graphique pour faire pivoter la voiture virtuellement.

«Nous savions ce que les clients voulaient. Il s’agissait de concevoir la Mustang la plus connectée de tous les temps tout en conservant ce cockpit axé sur le conducteur», a déclaré Ricardo Garcia, directeur du design intérieur, Ford Motor Company. «La suppression de certaines des commandes physiques et leur intégration dans un affichage numérique ont été accueillies positivement par la génération Y, la génération Z et les conducteurs traditionnels de Mustang, avec lesquels nous avons échangé au tout début de la conception. Il est important que les clients l’apprécient et c’est le pont vers l’avenir de Mustang», ajoute le designer intérieur.

La nouvelle Mustang propose un volant et des sièges en cuir ainsi que des plastiques doux sur toutes les zones tactiles de l’habitacle.

Les modèles haut de gamme bénéficient d’un large choix de surpiqûres de couleur sur le volant et d’un motif de perforation unique sur la console centrale, complété par une bande de couleur asymétrique coordonnée sur les ceintures de sécurité.

La console centrale intègre également un chargeur à induction dans un espace libéré par la nouvelle console flottante recevant plus de fonctions dans l’écran tactile.

Le système Sync 4 de Ford, entièrement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto5, s’intègre parfaitement à l’application FordPass6 à l’instar du SUV électrique Mustang Mach-E et propose la fonction de mise à jour sans fil Ford Power-Up.

Des ports USB installés au-dessus du cockpit sont idéalement placés pour des accessoires tels que des caméras permettant un branchement simple et sûr.

Le système audio B&O7 offre une immersion sonore exceptionnelle avec ses 12 haut-parleurs et un caisson de basses qui intègre une amplification des sons du moteur directement dans l’habitacle.

Moderniser le langage de style unique de la Mustang

La 7e génération combine les éléments de style historiques de la célèbre Pony Car à une modernité affirmée afin de séduire toutes et tous.

La calandre se sépare en trois sections emblématiques alignées avec les nouveaux phares à LED pour créer une face avant plus méchante, influencée par le style original des années 1960. La ligne de toit fuselée, son arrière-type FastBack et son porte-à-faux arrière raccourci sont également fidèles aux proportions authentiques de la première génération. Les hanches arrière plus larges affirment sa puissance dans le plus pur style Mustang.

Un intérieur technologique avancé.

À l’arrière, le becquet s’allonge et abrite un nouvel éclairage aux trois barres reconnaissables au premier regard. Le diffuseur redessiné assure également un meilleur équilibre aérodynamique.

Pour la première fois, chaque modèle de la toute nouvelle gamme Mustang affirme sa propre personnalité avec une face avant spécifique permettant de choisir le look qui convient à sa propre personnalité. La GT, par exemple, propose des ouvertures de grille plus grandes conçues pour augmenter le flux aérodynamique et ainsi la puissance et les performances. L’aérodynamisme est également optimisé avec l’ajout de nouvelles entrées d’air sur le capot.

«La GT propose des éléments de style uniques qui affirment la promesse de performances Mustang», a déclaré Christopher Walter, directeur du design, Mustang, ajoutant que «la nouvelle Mustang est plus sculptée et plus audacieuse que jamais, s’appuyant sur sa musculature et son style unique et intemporel.»

Le convertible est également fidèle à son héritage de liberté. D’un doigt, on peut ouvrir ou fermer la capote en tissu entièrement doublée et isolée dont la conception compacte garantit un large espace de chargement dans le coffre capable d’accueillir deux sacs de golf.

Sous le capot, l’esthétique du moteur est également travaillée avec un cache moteur, des badges et des flexibles largement dissimulés. Un éclairage d’accueil animé et des écrans d’accueil propres à Mustang accueillent également le client à l’approche du véhicule.

La toute nouvelle Mustang propose un large choix de couleurs dont trois nouvelles teintes : Blue Ember, Vapor Blue et Yellow Splash. Les clients peuvent également choisir, parmi les options, les couleurs d’étrier de frein Brembo noir ou rouge, toutes arborant le logo Mustang, ainsi que les jantes en alliage parmi deux nouveaux modèles de 19“.

Plus sûre, plus technologique

Le coupé et le cabriolet de 7e génération sont équipés de fonctions d’assistance à la conduite Ford de nouvelle génération, comme le SUV Mustang Mach-E. Ils disposent notamment de la reconnaissance des panneaux de vitesse, du régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go, de l’assistance au centrage de la voie, de la manœuvre d’évitement ou encore de l’assistance au freinage.8 Une autre caractéristique clé est le système actif contre les nids-de-poule, qui surveille en permanence la suspension, la direction et le freinage et ajuste la réponse de la suspension en conséquence. La fonction FordPass6 – offrant une assistance 24 heures sur 24 en cas de vol – est également nouvelle sur Mustang.

Les propriétaires peuvent rester connectés avec leur Mustang via l’application FordPass en utilisant des fonctionnalités telles que le démarrage et l’arrêt à distance du véhicule, le verrouillage et le déverrouillage des portes, la programmation d’’une heure de démarrage, la localisation du véhicule et les vérifications de l’état du véhicule. 10 L’application FordPass met immédiatement à la disposition des utilisateurs des informations importantes sur le véhicule, notamment les niveaux de carburant et d’huile, l’historique d’entretien et les informations de garantie.

Notes :

1 Mustang V8 de 5,0 litres : émissions de CO2 prévues de 260 à 275 g/km et consommation de carburant prévue de 11,1 à 11,8 l/100 km selon la norme WLTP. Les plages d’émissions de CO2 et de rendement énergétique peuvent varier en fonction des variantes de véhicules proposées par les différents marchés. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 officiellement homologués seront publiés à l’approche de la date de mise en vente.

Les consommations de carburant/énergie WLTP, les émissions de CO2 et l’autonomie électrique déclarées sont déterminées conformément aux exigences et spécifications techniques des règlements européens (CE) 715/2007 et (UE) 2017/1151, tels que modifiés en dernier lieu. Les procédures d’essai standard appliquées permettent la comparaison entre différents types de véhicules et différents constructeurs.

2 Utilisation sur piste uniquement.

3 MagneRide® est une marque déposée de BWI Group.

4 Ne conduisez pas en étant distrait. Utilisez des systèmes à commande vocale lorsque cela est possible ; n’utilisez pas d’appareils portatifs en conduisant. Certaines fonctions peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en marche. Toutes les fonctions ne sont pas compatibles avec tous les téléphones.

5 Requiert un téléphone avec service de données actif et un logiciel compatible. SYNC 4 ne contrôle pas les produits tiers lorsqu’ils sont utilisés. Les tierces parties sont seules responsables de leurs fonctionnalités respectives.

6 L’application FordPass, compatible avec certaines plateformes de smartphones, est disponible par téléchargement. Des tarifs de messages et de données s’appliquent. FordPass Connect, l’application FordPass et le Service Connecté gratuit sont requis pour les fonctions à distance (voir les conditions de FordPass pour plus de détails). Connected Service et les fonctionnalités dépendent de la disponibilité du réseau mobile de Vodafone ou d’un partenaire de Vodafone. L’évolution de la technologie, des réseaux mobiles et des capacités du véhicule peut limiter la fonctionnalité et empêcher le fonctionnement des fonctions connectées. Le service connecté exclut le hotspot Wi-Fi.

7 BANG & OLUFSEN© 2021 et B&O© 2021. BANG & OLUFSEN™ et B&O™ sont des marques déposées du groupe Bang & Olufsen. Sous licence de Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft. Tous droits réservés.

8 Les fonctions d’aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l’attention, le jugement et la nécessité pour le conducteur de contrôler le véhicule. Elles ne remplacent pas une conduite sûre. Voir le Manuel du propriétaire pour les détails et les limites.

9 Les fonctions peuvent nécessiter une activation.

10 Dans les régions autorisées par la loi.

