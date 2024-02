Le constructeur automobile Ford élu Brands of the year

Ford, l’un des leaders mondiaux de l’industrie automobile, annonce qu’il a été désigné comme «Brands of the year» dans le secteur automobile en Tunisie pour l’année 2023. «Cette reconnaissance témoigne de l’engagement continu de Ford envers l’innovation, la qualité et la satisfaction client», souligne la marque dans un communiqué.

«En remportant ce prestigieux titre de Brands of the year, Ford démontre son leadership et sa capacité à répondre aux besoins et aux attentes changeants de nos consommateurs. Grâce à son portefeuille de produits diversifié, comprenant des voitures de tourisme, SUV et utilitaires, Ford continue d’offrir des solutions de mobilité de classe mondiale qui redéfinissent l’avenir de l’industrie automobile», ajoute le communiqué.

«Être reconnu comme la Brands of the year dans le secteur automobile est une immense fierté pour toute l’équipe Ford. Cela témoigne de notre engagement envers l’excellence, de notre détermination à innover et de notre volonté de toujours placer nos clients au cœur de tout ce que nous faisons», a déclaré Jonathan Dos Santos, chief operating officer

Au cours de l’année écoulée, Ford a continué de repousser les limites de l’innovation. En introduisant de nouvelles technologies et en améliorant constamment la sécurité, la durabilité et les performances de ses véhicules, Ford s’engage à façonner l’avenir de la mobilité.

En outre, Ford reste déterminé à soutenir les communautés dans lesquelles il opère, en investissant dans des initiatives de durabilité environnementale, en favorisant la diversité et l’inclusion au sein de l’entreprise, et en fournissant un soutien continu aux programmes éducatifs et humanitaires.

Ford Motor Company est une entreprise mondiale de premier plan dans le secteur automobile, dédiée à la conception, à la fabrication, à la commercialisation et à l’entretien d’une gamme complète de voitures, utilitaires et SUV. Fondée en 1903, la marque automobile continue d’innover pour offrir une mobilité durable et connectée à ses clients dans le monde entier.

