Tunisie  : six tonnes de déchets collectés en une journée au Cap Zerbib

C’est au Cap Zebib, dans le gouvernorat de Bizerte, que la délégation de l’Union européenne (UE) en Tunisie et l’Association Tounes Recyclage ont mené durant le week-end une vaste opération de nettoyage dans le cadre de l’EUBeachCleanUp, une initiative européenne visant à sensibiliser à l’importance de protéger les océans notamment de la pollution plastique.

Cette opération de nettoyage, organisée pour la 3e année consécutive en Tunisie, a permis de collecter 3 tonnes de verre, 2 tonnes de déchets non recyclables et 800 kg de déchets recyclables, a indiqué le président de Tunisie Recyclage, Houssem Hamdi.

Tant de saletés dans un paysage unique en Méditerranée

Sous un soleil de plomb, entre 400 et 450 personnes se sont rassemblées, samedi 17 septembre 2022, sur cette plage pour une matinée laborieuse.

Équipés de sacs plastiques verts pour les déchets recyclables et noirs pour les déchets non recyclables et de seaux pour les bouteilles en verre, les diplomates et fonctionnaires de l’UE et des pays membres se sont joints à eux.

Le chef de mission adjoint de la délégation de l’UE en Tunisie, Francisco Acosta, a déclaré à l’agence Tap qu’il est déplorable de voir tant de saletés dans un paysage qui serait unique en Méditerranée.

Il a souligné la nécessité de préserver ce type de site, ajoutant que l’objectif de l’UE n’est pas de donner des leçons, mais de sensibiliser à la nécessité de protéger le littoral, «qui nous appartient à tous», d’autant plus que la Méditerranée est une mer quasi fermée.

M. Acosta a estimé qu’il est nécessaire de mettre l’accent sur la sensibilisation et l’éducation des enfants afin de changer leur comportement vis-à-vis de l’environnement. Cependant, les sanctions peuvent aider les adultes à comprendre qu’«il y a un prix à payer pour ne pas respecter l’environnement», a-t-il déclaré.

La tortue «Salouha» relâchée à la mer

«Salouha», une tortue de 20 à 25 ans, a été relâchée à la mer au Cap Zbib, sous les applaudissements des volontaires.

Cette tortue, appartenant à l’espèce Caretta Caretta, a été capturée dans un filet de pêcheur à Gabès. Il a été pris en charge au Centre de sauvetage des tortues marines de la Faculté des sciences de Sfax.

Les tortues marines sont les principales victimes du plastique et de ses résidus jetés à la mer.

D’après Tap.