Tunisie : la campagne Clean Up The Med à la plage des Palmiers à Monastir

Une campagne de sensibilisation pour nettoyer toutes les plages méditerranéennes des déchets aura lieu du 13 au 15 mai 2022. Plus de 20 bénévoles vont se mobiliser pour nettoyer la plage des Palmiers à Monastir, en Tunisie.

La campagne est organisée par l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) et le Club Marinos-ISBM, dans le cadre de la campagne Clean Up The Med du projet Common, l’une des plus grandes initiatives environnementales méditerranéennes.

Clean Up The Med est l’une des plus grandes initiatives environnementales en Méditerranée. Un réseau qui réunit tous les pays riverains de la mer Méditerranée, et qui a pour objectif la lutte contre la pollution marine.

C’est une campagne de sensibilisation sur le problème des déchets marins et aussi une occasion pour encourager les actions collectives de réduction des déchets réalisées par les citoyens de tous les pays méditerranéens.

Promotion du volontariat environnemental

Cette saison, la campagne revient le 13 mai, un week-end sera consacré pour la mobilisation des associations, des universités, des municipalités, des organismes publics, des écoles et des citoyens.

Du Maroc à la France, de la Grèce à Malte, de la Croatie à la Palestine, des centaines de volontaires se retrouveront sur les plages de toute la Méditerranée, armés de seaux, de sacs et de gants avec un seul objectif : la collecte des déchets marins pour une mer plus propre.

Cette importante initiative de volontariat environnemental promue pour la troisième année par le projet Common (Réseau de gestion et de surveillance côtière pour la lutte contre les déchets marins en Méditerranée), un projet européen financé par le programme Eni CBC Med, implique l’Italie, le Liban et la Tunisie, dans le but de protéger les côtes de la Méditerranée des déchets marins grâce à une meilleure gestion durable.

Au cours des trois dernières années, la campagne a réuni 20 pays méditerranéens, avec plus de 150 organisations et environ 6000 volontaires. Cette année, 93 organisations de 17 pays ont déjà rejoint l’initiative : Italie, France, Espagne, Algérie, Liban, Tunisie, Égypte, Croatie, Chypre, Maroc, Malte, Turquie, Libye, Grèce, Portugal et Jordanie.

Réduire les déchets marins en Méditerranée

En plus de la collecte des déchets, la campagne vise à sensibiliser la communauté, à rendre les plages, les côtes et les récifs plus propres et à surveiller la santé des côtes méditerranéennes.

L’INSTM et le Club marinos-ISBM participent à la campagne internationale Clean Up the Med 2022, avec plus de 20 bénévoles qui vont se mobiliser pour nettoyer la plage des Palmiers à Monastir.

Les actions de nettoyage et l’implication de la société civile dans ce genre d’action sont primordiales pour faire face aux problèmes des déchets marins en Tunisie et dans toute la Méditerranée, déclare Dr. Sana Ben Ismail, océanographe et coordinatrice du projet Common à l’INSTM.

Chaque année, plus de 8 tonnes de déchets finissent sur les plages et dans les fonds marins de la mer Méditerranée dont plus de 80% sont en plastique. Nous en citerons les bouchons de bouteilles, les jouets, les cotons-tiges et les sacs, etc.

Les activités humaines et la mauvaise gestion des déchets sur terre sont parmi les principales causes des déchets marins. Selon les dernières données de surveillance analysées et confirmées par les chercheurs de l’Université de Sienne /projet Common : les activités terrestres sont la principale source de pollution, responsable de 35% des déchets totaux, suivies par les activités le long de la côte avec 20%. Réduire notre impact sur l’environnement est donc possible, et de plus en plus impératif.

Analyser l’état de santé de la Méditerranée

À cette occasion, le projet Common permettra le suivi et la collecte de données utiles pour analyser l’état de santé de la Méditerranée : les différents types de déchets et leur poids qui seront collectés lors de chaque rendez-vous seront traités et disponibles sur le site du projet, cette plateforme a été créée pour collecter les informations sur le problème des déchets marins en mer Méditerranée et pour souligner l’importance de protéger notre mer et notre biodiversité.

De plus, cette année le nombre de gants, de masques et de dispositifs de protection sera étudié aussi.

Les activités programmées : le 13 mai 2022, une campagne de nettoyage sera organisée pour nettoyer la plage des palmiers à Monastir. Il est possible de rejoindre une ou plusieurs activités de la campagne en écrivant à sana.benismail@instm.rnrt.tn ou hamdi.commonproject@gmail.com.

Si vous souhaitez vous joindre en groupe, ou simplement nettoyer les plages les plus proches de vous, il suffit de taguer la page de @COMMON-Med Project sur les réseaux sociaux et ajouter le hashtag #CleanUpTheMed.