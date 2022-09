La crise du Sahara occidental va-t-elle déchirer le Maghreb ?

Alors que la menace d’un conflit armé plus grave qui éclate dans le nord-ouest de l’Afrique à propos du Sahara occidental n’est pas particulièrement aiguë, la crise diplomatique entre les pays du Maghreb est susceptible de continuer à mijoter, surtout que la Tunisie s’est soudainement retrouvée empêtrée dans le différend opposant l’Algérie et le Maroc à ce sujet. (Brahim Ghali transporté à Tunis par un avion officiel algérien, photo Reuters).

Par Sabina Henneberg *

Depuis fin août, le Maroc et la Tunisie sont engagés dans une querelle diplomatique qui risque de déborder sur leurs relations commerciales. Le Maroc a retiré son ambassadeur de Tunis le 26 août après que le président tunisien Kaïs Saïed a reçu Brahim Ghali, le chef du mouvement Polisario, qui réclame l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, sur lequel le Maroc revendique la souveraineté. En réponse, le gouvernement tunisien a également rappelé son ambassadeur de Rabat.

Ghali était venu à Tunis pour participer à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, et des photos montrant Saïed l’accueillant à l’aéroport ont circulé sur les réseaux sociaux. Le Maroc a rapidement annoncé qu’il ne participerait pas à la conférence, et des rapports ont été publié le 31 août selon lesquels il envisageait de couper les liens économiques avec la Tunisie. La semaine dernière, la Fédération marocaine des droits des consommateurs a annoncé une campagne de boycott des produits tunisiens.

La crise a maintenant entraîné la Tunisie dans une rivalité de longue date entre l’Algérie et le Maroc centrée sur la question du Sahara occidental. L’Algérie a soutenu le Polisario depuis sa formation, affrontant ainsi le Maroc, mais la Tunisie a historiquement cherché à rester neutre.

Comment la Tunisie s’est-elle soudainement retrouvée empêtrée dans le différend algéro-marocain sur le Sahara occidental, et à quoi peut-on s’attendre à l’avenir ?

Pourquoi maintenant?

Les tensions entre le Maroc et l’Algérie sur la question du Sahara occidental augmentent depuis près de deux ans. En novembre 2020, le Polisario a proclamé la fin d’un cessez-le-feu de près de trois décennies après que les forces marocaines ont traversé une zone tampon pour expulser les manifestants sahraouis qui bloquaient la route principale reliant le Maroc à la Mauritanie, qui traverse le Sahara occidental.

Le mois suivant, l’administration Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations du Maroc avec Israël. Cela représentait un changement par rapport à la position antérieure de Washington consistant à soutenir un processus de médiation dirigé par les Nations Unies.

À la mi-2021, l’Algérie avait rompu ses relations avec Rabat après une impasse diplomatique de plusieurs mois. Plus tôt cet été, à la suite d’une déclaration de l’ambassadeur du Maroc à l’Onu soutenant le droit de la région algérienne de Kabylie à l’autodétermination, l’Algérie a accusé ses voisins de l’ouest de soutenir les groupes responsables des incendies de forêt en Kabylie. La rupture finale s’est produite à propos de l’utilisation présumée par le Maroc du logiciel espion israélien Pegasus sur des responsables algériens.

Pendant ce temps, la Tunisie avait commencé à subir sa propre crise interne. Le 25 juillet 2021, Saïed a gelé le parlement tunisien, initialement pour une période de trente jours, invoquant un article de la constitution qui, selon lui, lui permettait de suspendre le corps face à un «danger imminent». Cet acte, bien qu’initialement accueilli avec un soutien important, a finalement conduit à un référendum constitutionnel organisé exactement un an plus tard, qui reflétait la légitimité douteuse du projet constitutionnel du président.

Le soutien interne à Saïed a également été remis en question par les graves problèmes économiques du pays. En plus des coups portés à l’industrie touristique du pays causés par la pandémie et une crise croissante de la dette, qui ont forcé le gouvernement à augmenter les prix de la nourriture, du carburant et de l’électricité, la Tunisie a maintenant besoin de plus de gaz naturel pour sa production d’électricité. C’est là qu’intervient l’Algérie.

L’Algérie fournit environ les deux tiers du gaz naturel de la Tunisie, dont le pays dépend fortement pour la production d’électricité. Les températures élevées ont également contraint la Tunisie à augmenter ses importations d’électricité en provenance d’Algérie au premier semestre 2022.

Les niveaux globaux des échanges entre la Tunisie et l’Algérie éclipsent ceux entre le Maroc et l’Algérie. En 2019, par exemple, le total des exportations algériennes vers la Tunisie s’élevait à 1,43 milliard de dollars, contre 482 millions de dollars vers le Maroc.

Certains analystes affirment que cela reflète un investissement plus large d’Alger dans la stabilité de la Tunisie, renforcé par des événements récents tels que la réouverture de la frontière terrestre entre les deux pays, le soutien exprimé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à Saied, ainsi que des prêts, une aide à la sécurité et des dons de réservoirs d’oxygène pendant le pic de Covid-19.

Plus largement, alors que la crise énergétique mondiale provoquée par la guerre en Ukraine s’intensifie, l’Algérie semble désormais tirer parti de sa position de fournisseur de gaz naturel. En Europe, il a conclu des accords pour fournir plus d’énergie à des pays comme l’Italie tout en se retirant des relations avec l’Espagne à cause de sa reconnaissance publique du plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara occidental (que le Polisario a rejeté).

L’Algérie a également menacé de détourner le gaz naturel fourni à l’Espagne, mais elle n’a apparemment jamais donné suite à cette menace.

La société française de services publics Engie SA serait en pourparlers avec l’Algérie sur l’augmentation des importations de gaz naturel à la suite de la visite du président français Emmanuel Macron dans l’ancienne colonie, qui a suscité des commentaires sur le changement qu’elle représente dans les relations franco-algériennes.

Outre son engagement géopolitique plus actif en Europe, la politique étrangère de l’Algérie s’est tournée ces dernières années vers l’Afrique subsaharienne. Bien que probablement stimulée par des préoccupations économiques et de sécurité plus larges, cette décision serait également en partie une réponse à l’activisme du Maroc sur le continent. Cette activité a récemment conduit le Maroc à accuser l’Algérie de faire pression sur les pays qui ont exprimé leur soutien à la position du Maroc vis-à-vis du Sahara Occidental.

La récente prise de bec entre le Maroc et la Tunisie peut donc être liée à la crise énergétique mondiale et à la position géopolitique de plus en plus affirmée de l’Algérie, ainsi qu’aux besoins de la Tunisie en gaz naturel algérien et à l’instabilité croissante de la position de Saïed. Cela n’aurait pas non plus eu lieu sans les tensions croissantes entre l’Algérie et le Maroc au sujet du Sahara occidental.

Et après?

Alors que la menace d’un conflit armé plus grave qui éclate dans le nord-ouest de l’Afrique à propos du Sahara occidental n’est pas particulièrement aiguë, la crise diplomatique entre les pays du Maghreb est susceptible de continuer à mijoter.

Les trois pays du Maghreb ont souffert de la hausse des prix des denrées alimentaires causée par la guerre contre l’Ukraine et les récentes sécheresses. Les pénuries alimentaires peuvent menacer la popularité et la stabilité de leurs gouvernements.

Chaque pays est également confronté à ses propres pressions politiques internes. Fort de la reconnaissance de sa position par les États-Unis, l’Espagne et, plus récemment, l’Allemagne, rien n’indique que le Maroc reviendra sur son insistance sur «l’intégrité territoriale» du Sahara occidental. Plusieurs pays africains ont également ouvert des consulats sur le territoire depuis la décision américaine.

La dépendance économique de l’Algérie aux hydrocarbures signifie que ses activités actuelles ne sont pas durables sans réformes structurelles et diversification. De plus, la capacité d’exportation limitée de l’Algérie et l’infrastructure de gazoducs existante, ainsi que son besoin d’être considérée comme un fournisseur fiable, signifient qu’elle ne peut pas devenir un sauveur pour l’Europe ni systématiquement considérer les exportations de gaz comme un levier.

La Tunisie est en train de négocier un prêt du Fonds monétaire international (FMI), mais la situation représente une sorte d’impasse pour Saïed. Alors que le prêt aiderait le pays à éviter la crise financière, il est très impopulaire au niveau national et pourrait mettre en péril le soutien déjà ténu du président.

Certains observateurs craignent que l’Algérie ne devienne de plus en plus isolée alors que de plus en plus de pays arabes normalisent leurs relations avec Israël et s’alignent contre l’Iran, avec qui l’Algérie entretient des relations relativement positives. L’Algérie semble déjà être repoussée contre sa politique étrangère affirmée alors qu’elle se prépare à accueillir le sommet de la Ligue arabe en novembre.

De plus, le Maroc pourrait gagner dans la compétition entre les deux rivaux maghrébins pour une présence stratégique en Afrique sub-saharienne.

Enfin, des experts suggèrent depuis des décennies que la réticence de l’Union européenne et des États-Unis à perturber les relations avec le Maroc a permis à ce dernier d’entraver les processus de médiation de l’Onu.

Les approches de Washington

Le conflit du Sahara occidental a empêché l’intégration du Maghreb, entraînant la perte d’opportunités de prospérité dans la région. Il a également alimenté une course aux armements entre l’Algérie et le Maroc et conduit à des violations des droits humains contre des militants. La croissance et la stabilité au Maghreb sont importantes pour lutter contre le terrorisme et contrôler les migrations à travers la Méditerranée. L’administration Biden, cependant, a clairement indiqué que si elle renouvelle l’accent mis par les États-Unis sur le processus de l’ONU pour le Sahara occidental, elle n’annulera pas la reconnaissance par l’administration Trump de la souveraineté marocaine.

Les États-Unis devraient continuer à signaler à Alger qu’ils sont un partenaire précieux, afin d’équilibrer la position actuelle de Washington sur le Sahara occidental. En plus d’élargir son implication dans le processus dirigé par l’Onu, un engagement continu de haut niveau avec Alger sera important pour le décourager d’adopter une position extérieure encore plus affirmée et de compromettre l’indépendance de pays comme la Tunisie.

* Sabina Henneberg est boursière au Washington Institute for Near East Policy, où elle se concentre sur l’Afrique du Nord. Elle était auparavant analyste senior chez Libya-Analysis LLC.

Texte original en anglais.