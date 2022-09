Tunisie : Kaïs Saïed, le parfum et la viande rouge  

Dans son post Facebook que nous reproduisons ci-dessous, notre collègue Mounira Aouadi répond à sa manière, sarcastique, aux récents propos du président Kaïs Saïed, déplorant la disponibilité sur le marché tunisien «de parfums, de produits cosmétiques et d’aliments pour animaux domestiques » (sic !) et la pénurie de produits de première nécessité.

«Monsieur le Président, je vous fais cette promesse : je ne me tartinerai plus la façade avec les produits Estée Lauder, Yves Saint-Laurent, l’Oréal et autres… Promis, juré, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer…

«Votre épouse, en tant que Première Dame, en aura le droit ! Pour le prestige !

«Plus de viande non plus pour ne pas vous en priver… Votre taille si fine viendra-t-elle de cette consommation excessive ? La viande fait-elle maigrir ? Oui ! La viande rouge est un aliment gras qui fait maigrir. Je ressemblerai à Raiponce ou Rapunzel avec l’accent guttural allemand ! Ou Fifi Brindacier !

«Je vous trouve tout de même un peu empoté… On me rétorque gilets pare-balles… Je pense à plus grave…»