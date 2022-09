Une famille tunisienne de 4 membres a besoin d’un salaire mensuel de 3 500 dinars

Selon le président de l’Organisation tunisienne d’orientation des consommateurs (Otoc), Lotfi Riahi, citant le site Numbeo, l’’indice mondial du coût de la vie dans son édition 2020, une famille tunisienne composée de 4 membres résidant à Tunis a besoin pour satisfaire ses besoins vitaux, sans compter le loyer, d’un revenu mensuel d’au moins 3448 dinars.

Lotfi Riahi, dans un entretien avec Assabah aujourd’hui, mercredi 28 septembre 2022, a ajouté que les résultats de cet indicateur surviennent alors que le taux d’inflation a augmenté davantage au cours des deux dernières années et que le pouvoir d’achat s’est encore détérioré, ce qui signifie qu’au cours de l’année en cours, les besoins financiers de la famille ont beaucoup augmenté alors que par le plus grand nombre de salariés et d’employés ne perçoit pas 3 000 dinars par mois.

Citant l’Observatoire tunisien des services financiers, Lotfi Riahi a rappelé que 950 000 familles tunisiennes ont vu un ou plusieurs de leurs membres recourir à l’emprunt. D’où aussi le taux d’endettement élevé des familles auprès des banques.

I. B.