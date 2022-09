Tunisie : le secteur du phosphate, dans l’angle mort de Kaïs Saïed ?

Alors que le pays est techniquement en faillite, les décideurs au sommet de l’État laissent faire le gaspillage des ressources naturelles. Le phosphate arrive en tête de ces ressources sous-valorisées, gaspillées et ignorées. Pour la Tunisie, cela constitue un manque à gagner collectif qui frôle les 3 milliards $US, par an et presque 7 millions de $US par jour. Allumez vos calculatrices… 3 milliards $US c’est presque le montant du prêt sur 3 ans que notre pays sollicite du Fonds monétaire international (FMI) et qui va nous coûter très cher sur les plans financier et social. Cherchez l’erreur !

Par Moktar Lamari *

La Tunisie regorge des réserves en phosphate qui n’attendent qu’à être extraites et exportées. Les marchés en raffolent (croissance 6% par an) et les prix s’envolent. Les prix ont presque triplé: augmentation de presque 300% la tonne métrique de phosphate, depuis un an.

Avec une capacité de production immédiate de 10 millions de tonnes, la Tunisie ne produit que 3,3 millions de tonnes, soit quasiment le tiers de ce qui est faisable.

En 2010, la Tunisie produisait quasiment deux fois et demi ce qu’elle produit annuellement en 2022.

Un manque à gagner de 3 milliards de $ par an, ou même plus si on optimise les processus d’extraction et d’exportation…C’est presque une perte de 7 millions de $ par jour.

Un secteur sous forte tension politique

Le secteur du phosphate en Tunisie a souffert de nombreuses années d’instabilité politique et sociale, les perturbations du travail ayant fait chuter la production.

La Tunisie est désormais classée 10e plus grand producteur de phosphate au monde. Alors qu’il y a 12 ans, elle était 4e. Et tous les observateurs internationaux ne comprennent pas pourquoi la Tunisie a autant malmené ce secteur stratégique, créateur d’emplois et générateur de devises fortes.

La flambée des prix et de la demande mondiaux à la suite des perturbations de l’approvisionnement résultant des sanctions imposées à la Russie et des restrictions à l’exportation de phosphate en Chine incite désormais la Tunisie à se concentrer sur la reconstruction de sa production et à reprendre ses exportations pour tirer parti des conditions favorables actuelles.

La production de phosphate a certes augmenté de 21% pour atteindre 3,8 millions de tonnes en 2021, et le gouvernement vise une augmentation à 5 millions de tonnes cette année et à 8 millions de tonnes d’ici la fin de 2024, soit la production d’avant 2011. C’est la marche à reculons…

Des infrastructures vulnérables

La Tunisie a également recommencé à exporter cette année, mais les infrastructures de traitement et de transport du phosphate restent extrêmement vulnérables aux perturbations intérieures et à l’incertitude politique générale. Une contrainte qui ne fait que ralentir les progrès dans l’augmentation de la production.

Au cours du premier semestre de cette année, la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), l’entreprise publique qui gère l’extraction, a indiqué que la production avait atteint un peu plus de 2 millions de tonnes. Il s’agit de la production la plus élevée au premier semestre depuis 2012 et la tendance à la hausse de la production se poursuit.

La production a augmenté de 21% à 3,8 millions de tonnes en 2021, et les développements positifs ont suscité l’espoir du gouvernement que le secteur pourrait à nouveau être une source de devises étrangères indispensables, en particulier en période de crise économique intérieure.

La Tunisie a repris ses exportations de phosphate cette année après plus d’une décennie hors des marchés mondiaux. Le gouvernement estime qu’il exportera environ 300 000 tonnes en 2022 et jusqu’à 600 000 tonnes en 2023. Cependant, la reconquête des marchés étrangers obligera la Tunisie à maintenir des niveaux de production constants.

Notre pays a perdu beaucoup de ses marchés traditionnels, pour raison d’instabilité politique et mal-gouvernance. Et il va trimer pour pouvoir les reprendre.

Les autorités visent à porter la production annuelle de phosphate à 5 millions de tonnes d’ici la fin de 2022, et à 8 millions de tonnes deux ans après. Cela ramènerait l’industrie aux niveaux d’avant 2011. Cependant, des risques majeurs de perturbations nationales qui feront probablement dérailler ces objectifs. En particulier, le secteur reste vulnérable aux interruptions de travail prolongées, qui ont été la principale raison de la réduction de la production depuis la révolution de 2011.

Avant 2011, les phosphates représentaient 4% du PIB et 10% des exportations, et la Tunisie était classée cinquième producteur mondial, avec une production de 8,1 millions de tonnes en 2010. Cependant, depuis lors, les interruptions de travail ont maintenu la production annuelle moyenne à seulement 3,3 millions de tonnes par an entre 2011 et 2021.

Les marchés mondiaux sont très favorables

Les limitations des exportations du plus grand producteur mondial de phosphates, la Chine, ont contribué à ouvrir le marché aux petits producteurs comme la Tunisie.

La Chine a vendu 10 millions de tonnes de produits phosphatés sur le marché mondial en 2021, mais a mis en œuvre des restrictions à l’exportation – par le biais de nouvelles exigences d’inspection – en octobre, apparemment pour maintenir les prix intérieurs du phosphate à un bas niveau et assurer la sécurité alimentaire. Plus tôt cette année, le pays a annoncé un nouveau système de quotas qui continuera à limiter les exportations chinoises de phosphate, du moins à court terme.

Combiné aux interdictions d’exportation imposées par les pays européens aux producteurs de phosphate russes et biélorusses depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cela maintiendra les approvisionnements mondiaux en phosphate serrés. Les prix du phosphate rocheux ont plus que triplé au cours des 12 à 18 derniers mois et se négocient actuellement à plus de 300 $ US la tonne.

Bien qu’un affaiblissement de l’économie mondiale puisse les faire reculer l’année prochaine, nous prévoyons que les prix mondiaux du phosphate resteront élevés à moyen terme, offrant à la Tunisie une occasion majeure de stimuler ses recettes d’exportation et d’atténuer les tensions courantes.

Un secteur mal-gouverné par les politiciens

Le secteur du phosphate, géré par l’État tunisien, a été confronté à des années de conflits et d’arrêts de travail.

La pression exercée sur les gouvernements de l’après-2011 pour augmenter l’emploi a conduit CPG à augmenter sa main-d’œuvre de 9 000 employés avant 2011 à 30 000 travailleurs dans les années suivantes, alors que la production a chuté de manière significative.

Réduire la masse salariale excessive de l’entreprise, en particulier en période de crise économique, continuera d’être un défi majeur pour les autorités tunisiennes et risque d’être un déclencheur de nouveaux troubles syndicaux.

La réduction de la masse salariale publique gonflée sera l’un des principaux objectifs du programme attendu de 4 milliards de dollars soutenu par le FMI actuellement en cours de négociation.

La CPG est l’une des nombreuses entreprises publiques mal-gouvernées en attente de leaders et de stratégies capables de réformer sa gouvernance et sa structure de coûts.

Cependant, la plupart de ses installations sont situées dans le sud de la Tunisie, avec le siège à Gafsa, où le chômage et le mécontentement public sont particulièrement aigus, laissant l’entreprise particulièrement vulnérable aux demandes de main-d’œuvre qui paralysent la production.

Après le coup d’État constitutionnel mené par le président Kaïs Saïed, en juillet 2021, et la fermeture du parlement, les troubles syndicaux à Gafsa ont été temporairement réprimés, alors que les manifestants attendaient de voir si des changements surviendraient aux promesses du président de lutter contre la corruption et la mauvaise gestion dans les entreprises publiques.

La fin des arrêts de travail a permis à la CPG d’être plus performant, contribuant aux gains de production annuels observés en 2021. Cependant, il sera difficile de maintenir cette tendance, le mécontentement social dans le sud augmentant à nouveau à la fin de 2021, après que le gouvernement a suspendu une loi de 2020 qui obligeait le secteur public à embaucher des diplômés au chômage depuis plus de dix ans. La marge de manœuvre pour mettre en œuvre les réformes requises au sein du CPG – en particulier celles qui nécessitent des suppressions d’emplois du reste fictifs – s’estompe rapidement au cours du reste de 2022 et 2023, à mesure que le mécontentement politique et social augmentera à nouveau.

L’amélioration du social est vitale

L’industrie du phosphate restera l’otage des troubles syndicaux et des arrêts de production. Les volumes de production en 2021 sont tombés en-dessous des propres projections de CPG, en raison de perturbations continues dans deux des usines de transformation de l’entreprise – Redeyef et Oum Larayes – qui ont connu des conflits de travail depuis, respectivement, novembre 2020 et décembre 2021.

Sans ces grèves, les niveaux de production du premier semestre 2022 auraient été plus proches de 3 millions de tonnes, selon les estimations de CPG, ce qui sous-tend l’extrême vulnérabilité à laquelle les infrastructures de production de phosphate continuent d’être confrontées.

L’incapacité du gouvernement à créer de nouveaux emplois dans les gouvernorats du sud de la Tunisie, où l’industrie du phosphate est basée, continuera de rendre le secteur vulnérable aux perturbations du travail.

Bien que nous nous attendions à ce qu’un accord du FMI soit conclu plus tard cette année, ce qui contribuera à stabiliser l’économie, les fonds pour les nouveaux investissements seront limités, tout comme les possibilités d’emploi dans le secteur public.

En même temps, la récession en Europe, qui est le principal marché d’exportation de la Tunisie, pèsera généralement sur la croissance économique l’année prochaine.

Dans ces conditions, nous nous attendons à ce que le mécontentement social reste élevé, ce qui se répercutera probablement sur le secteur du phosphate, rendant difficile l’investissement et l’amélioration des performances.

* Economiste universitaire au Canada.

Blog de l’auteur.