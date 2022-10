La Tunisie accueille le Championnat arabe jeunes et dames de golf

Le coup d’envoi du Championnat arabe jeunes et dames de golf sera donné demain, mercredi 5 octobre 2022 au Golf Citrus de Hammamet. Ce sera le grand retour en Tunisie des compétitions de golf à l’échelle arabe, après deux ans d’arrêt.

En effet, l’Union arabe de golf a choisi notre pays pour signer ce grand retour tant espéré par toutes les fédérations membres et les pratiquants de ce sport dans la région, avec l’organisation des deux compétitions inscrites au calendrier de l’année 2022, à savoir le Championnat des catégories jeunes et seniors dames, cette semaine a Hammamet, ensuite le Championnat arabe masculin en décembre au Golf la Cigale de Tabarka.

Ainsi le Golf Citrus de Hammamet, choisi par la Fédération tunisienne de golf pour abriter la première échéance programmée, sera le théâtre de cette compétition pour la deuxième fois, dans une épreuve qu’accueille notre pays pour la quatrième fois depuis 2010.

Cette édition, la 21e du genre pour les cadets (U15) et les juniors garçons (U18), et la 12e pour les seniors dames, sera la plus grande et la plus garnie puisqu’outre les épreuves des cadets et juniors garçons et seniors dames, deux autres sont épinglées au programme. Le Championnat des minimes garçons (U13) qui sera à sa 2e édition et le Championnat des jeunes filles (U15) qui devra consacrer la première championne arabe féminine de cette catégorie, dans l’histoire.

En tout, ils seront une centaine d’athlètes représentant 11 pays, l’Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, Oman, les Emirats arabes unis, la Jordanie, l’Egypte, la Somalie, la Libye et la Tunisie, pays hôte, qui en découdront trois jours durant a partir de jeudi matin, en vue de truster les différents titres mis en jeu dans les cinq épreuves inscrites au programme.

Une chose est certaine, au Golf Citrus nous allons découvrir des nouveaux talents, les champions de demain appelés à prendre la relève dans un avenir proche. Ce qui promet, d’ailleurs, une lutte très serrée entre les jeunes des différentes nations présentes, notamment dans les pays du Golfe où ce sport trouve de plus en plus d’adeptes et connaît un essor remarquable avec les très gros moyens mis à la disposition des fédérations de ces pays.

La Tunisie qui sera représentée par 15 golfeurs, 5 filles et 10 garçons, tentera de faire mieux que la précédente édition et ce en dépit de l’absence de Gozlene Saki. La joueuse tunisienne habituée des podiums à cette joute depuis 2010 ne pourra pas, malheureusement, défendre son titre, pour des raisons professionnelles. Sa dauphine de l’édition écoulée, Kenza Ladhari, qui défendra les couleurs tunisiennes en compagnie de sa sœur Eya, aura une belle carte à faire valoir en vue de remporter son deuxième titre arabe individuel après celui de 2015.

La Tunisie comptera aussi sur des jeunes aux ambitions sans limites pour gravir des marches sur les podiums et donner plein satisfaction.

Composition des sélections tunisiennes :

– Seniors dames : Kenza Ladhari et Eya Ladhari.

– Cadettes filles (U15 ans) : Isra Bouamor, Ibtihel Hammami et Yasmine Driss.

– Minimes garçons (U13 ans) : Mehdi Ben Youssef, Salim Haouala et Marwen Hizem.

– Cadets garçons (U15 ans) : Hamed Abdallah, Ghaith Rhimi et Sami Ben Youssef.

– Juniors garçons (U18 ans): Aziz Dardouri, Youssef Mansouri et Rayen El Golli.