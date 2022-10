Le Groupe BNA signe des conventions de partenariat avec le Spot

En marge du Forum de l’officine, le groupe BNA a signé le jeudi 29 septembre 2022, des conventions de partenariat avec le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (Spot) au Parc des expositions du Kram.

Ces conventions, pensées par le groupe BNA, comportent des offres exclusives et avantageuses servant aussi bien l’activité professionnelle que la vie privée des pharmaciens.

Un assortiment de produits et services bancaires, d’assurances, de placements d’actions est proposé à des tarifs préférentiels pour répondre aux besoins spécifiques des pharmaciens et de leur écosystème.

Le groupe BNA considère le secteur pharmaceutique comme un secteur dynamique et porteur dont il veut assurer l’accompagnement nécessaire pour qu’il joue convenablement son rôle vital à tout un chacun. Il démontre encore une fois qu’il prend sa responsabilité d’investir dans les domaines liés à la santé pour contribuer à son développement et sa propulsion aux rangs des pays modernes, misant sur un accès plus facile aux soins et aux médicaments pour tous les Tunisiens.

Le Groupe BNA a toujours œuvré pour promouvoir l’entreprenariat en Tunisie et vise cette fois-ci à instaurer le partenariat avec les professionnels de la santé via des solutions appropriées.

Le groupe BNA regarde vers l’avant en soutenant le développement de la santé comme un pilier de l’économie tunisienne. Il croit fermement qu’avant tout des secteurs sanitaire et pharmaceutique qui se portent bien garantissent une meilleure qualité de vie aux Tunisiens.

Source : Communiqué.