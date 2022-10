Mattel accélère son programme d’investissement et signe un accord de partenariat stratégique avec Huawei

Mattel, premier opérateur de téléphonie mobile en Mauritanie et acteur principal des nouvelles technologies d’information du pays, enregistre au premier semestre 2022 une croissance importante de son Chiffres d’Affaires et de son Ebitda ainsi qu’une augmentation de sa part de marché, confirmant ainsi la dynamique de croissance enregistrée depuis la mise en place de son plan stratégique de développement en 2019.

Afin de consolider ces performances et renforcer sa position sur le marché, Mattel a signé un accord de partenariat stratégique avec Huawei pour le renforcement de ses infrastructures Haut Débit et le développement de services numériques à destination de sa clientèle Particuliers et Entreprises.

«Le contrat conclu aujourd’hui avec Huawei rentre dans le cadre de notre ambitieux programme d’investissement. Il nous permettra de renforcer davantage nos infrastructures par des équipements à la pointe de la technologie et positionner Mattel en tant que leader sur le marché du Très Haut Débit en Mauritanie offrant des services innovants et contribuant au développement de l’économie numérique du pays», a ainsi déclaré Elyes Ben Sassi, directeur général de Mattel.

Pour sa part, Jerry Cui, vice-président Huawei pour la région de l’Afrique du Nord, a considéré que le contrat cadre signé aujourd’hui entre Mattel et Huawei représente une nouvelle preuve de confiance qui caractérise les relations entre les deux entreprises et a assuré que son groupe réitère son engagement ferme à accompagner Mattel pour atteindre son plein potentiel, en mettant à sa disposition un line-up complet de solutions, produits et services, à la fois compétitifs et sécurisés, permettant à Mattel de se développer et de prospérer.

Source : Communiqué