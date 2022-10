Handball : L’Espérance de Tunis se qualifie pour le dernier carré du Championnat d’Afrique des clubs champions

L’Espérance sportive de Tunis a décroché son billet pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des club champions de handball, ce jeudi 6 octobre 2022, à la salle de Hammamet, après avoir battu le Mouloudia club d’Alger, sur le score de 26-25 (13-11 à la mi-temps).

Les Sang et or rencontreront en demi-finale le vainqueur du match qui opposera, aujourd’hui à 17h30 le Club africain Ain Touna (Algérie).

L’autre demi-finale opposera Al Ahly (Egypte), qui s’est défait de l’équipe ivoirienne Red Star (43-26) et le vainqueur du dernier quart de finale, qui aura lieu ce soir à 19h30, entre la Jeunesse sportive de Kinshasa (Congo démocratique) et le Zamalek (Egypte).

On se dirige donc vers deux derbys des plus classiques en demi-finales : Espérance-Club africain et Al Ahly-Zamalek.

C. B. Y.