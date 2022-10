Tunis accueille le 1er Salon international de la transition énergétique

Le 1er Salon international de la transition énergétique en Tunisie se tiendra du 19 au 21 octobre 2022 à Tunis, à l’initiative de la Chambre syndicale de l’industrie photovoltaïque (CSPV), en collaboration avec la Confédération tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Il s’agit d’une expo-conférence sur le thème du «Développement durable en Tunisie», qui réunira tous les acteurs du secteur des énergies renouvelables, tant privés que publics, ainsi que des hauts fonctionnaires et des représentants d’institutions publiques et privées en Tunisie et à l’étranger.

Le secteur privé prévoit d’investir environ 10 milliards de dinars tunisiens, TND (près de 3 milliards de dollars) pour atteindre 80% de l’objectif du Plan solaire tunisien (PST) de déployer 4 500 mégawatts (MW) d’énergie renouvelable au cours des 7 prochaines années, a déclaré le président du CSPV, Ali Kanzari.

Vers une économie bas carbone

L’événement mettra l’accent sur le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable et dans la réalisation des objectifs du PST.

L’événement mettra l’accent sur les énergies renouvelables (EnR), tous secteurs confondus, et leur rôle dans la transition vers une économie bas carbone, et sur la responsabilité collective de tous les acteurs et opérateurs économiques publics et privés dans la réalisation du développement durable en Tunisie.

«Pour atteindre cet objectif, il est temps de resserrer les rangs et de lever toutes les barrières législatives, administratives et financières, que ce soit au niveau du gouvernement ou des principaux acteurs du secteur de l’énergie en Tunisie (Société tunisienne d’électricité et de gaz, Steg, Agence nationale de maîtrise de l’énergie, ANME) et autres bailleurs de fonds», a déclaré M. Kanzari lors d’une réunion tenue au siège de l’Utica avant l’exposition.

Devenir exportateur d’énergie verte vers l’Europe

La Tunisie pourrait saisir l’opportunité de la crise énergétique actuelle provoquée par la guerre russo-ukrainienne pour rattraper le retard dans le déploiement des énergies renouvelables, accélérer la transition énergétique et pourquoi pas devenir un exportateur d’énergie verte vers l’Europe, ont recommandé les experts présents à la réunion.

«Les pays du nord de la Méditerranée, grands consommateurs d’énergie, pourraient s’approvisionner en électricité verte auprès des pays du sud de la Méditerranée, dont la Tunisie et le Maroc», a souligné M. Kanzari.

La Tunisie, qui bénéficie d’un positionnement stratégique, pourrait faire la même chose avec de meilleures conditions compte tenu de sa proximité avec l’Europe. «Il suffit d’une interconnexion par la Sicile, qui n’est qu’à 200 km d’El-Haouaria, ou par le nord de Rome (à environ 800 km de la côte tunisienne), où se trouvent les réseaux centraux de transport d’électricité vers l’Europe de l’Ouest, pour exporter de l’énergie verte produite en Tunisie vers l’Europe», a encore indiqué le responsable.

Le premier Salon de la transition énergétique sera l’occasion de souligner la nécessité d’accélérer la transition énergétique en Tunisie, pays doté de toutes les incitations (prix moins chers, proximité avec l’Europe, savoir-faire technologique, etc.), pour atteindre ses objectifs climatiques et devenir exportateur et fournisseur d’énergie verte en Europe.

La question de l’exportation d’énergie verte sera abordée lors de cet événement, organisé dans le cadre du partenariat énergétique tuniso-allemand avec le soutien de la GIZ, la Chambre germano-tunisienne de l’industrie et du commerce (AHK), la Steg et l’ANME.

Quelque 5 000 visiteurs sont attendus à cette expo-conférence, qui comprendra également des panels sur les thèmes suivants : SPV énergie en Tunisie : état des lieux & perspectives de développement, climat des affaires, sources nationales et internationales de financement, stockage de l’énergie, mobilité électrique et hydrogène vert. Des histoires de réussites de financement vert seront également présentées à cette occasion.

D’après Tap.