Digitalisation : les entreprises privées en Tunisie ont encore des progrès à faire

Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) et la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ont présenté, le 13 octobre 2022, les résultats de l’enquête sur le degré de digitalisation des entreprises privées en Tunisie menée par le cabinet Datas.

L’étude visait à mesurer le niveau de digitalisation des entreprises et la sévérité des obstacles qui empêchent ou ralentissent leur transformation digitale. Elle a été réalisée auprès des dirigeants pour informer des mesures nécessaires pour l’amélioration de la compétitivité de leurs entreprises.

Conduite par téléphone auprès de 1232 entreprises (ayant 6 employés et plus) au cours du mois d’avril; l’étude a été réalisée exclusivement auprès des chefs d’entreprises et elle a couvert les thématiques suivantes : degré de digitalisation, tâches digitalisées, priorités des entreprises concernant la digitalisation, impact de la digitalisation sur la part de marché local et à l’export, principaux obstacles à la digitalisation des entreprises.

En ce qui concerne le degré de digitalisation des entreprises privées tunisiennes, 93% des dirigeants déclarent que leurs entreprises utilisent internet, les réseaux sociaux, des applications spécialisées ou des plateformes digitales dans leurs activités. Et 63% déclarent utiliser les outils digitaux dans la gestion administrative de leurs entreprises contre 37% qui ne le font pas; plus de 62% n’utilisent pas de moyens de paiement digitaux; plus de 51% des entreprises n’utilisent pas de plateformes digitales pour le travail à distance.

Concernant le niveau d’utilisation des modes de paiement digitaux, plus de 62% des chefs d’entreprises déclarent ne pas utiliser de modes de paiement digitaux; et 60% d’entre eux déclarent ne pas utiliser des outils digitaux pour la prestation de services.

Pour ce qui est du niveau d’utilisation du digital pour le travail à distance, 51% des chefs d’entreprises déclarent ne pas recourir à ce système de travail.

Autre chiffre surprenant et qui donne une idée sur les progrès qui restent encore à faire par les entreprises privées : seulement 14% du chiffre d’affaires d’entre elles (employant six salariés 6 et plus) sont réalisés en utilisant des plateformes numériques

En ce qui concerne, la perception des chefs d’entreprises de l’impact de la digitalisation, plus de 89% considèrent que la digitalisation peut augmenter leur compétitivité; plus de 78% considèrent que la digitalisation peut augmenter leurs parts de marché (marché local) ; et plus de 72% estiment que la digitalisation peut augmenter leurs parts de marchés à l’export.

Enfin, s’agissant des principaux obstacles à l’augmentation de l’utilisation des outils digitaux dans l’entreprise, 33% des dirigeants interrogés considèrent que les la maturité du marché constitue l’un des obstacles majeurs, et 29% des chefs d’entreprises pensent que la réglementation en est également responsable.

