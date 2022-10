Table à manger extensible : polyvalente avant tout

S’il y a bien un meuble qui vient agrémenter une pièce de vie dans un salon ou une cuisine : c’est bien la table à manger. Cet ameublement viendra habiller, garnir et apporter une fonction dans la pièce dans laquelle elle sera installée, sans compter son côté esthétique, souvent du plus bel effet.

Un investissement vite rentabilisé

Acheter une table à manger est par extension une nécessité à plusieurs égards (fonction première, praticité, habiller un espace de vie…) et est de plus en plus décoratif. Avec une table extensible, l’ergonomie prend une dimension supplémentaire : car pouvoir ne pas perdre de place la majorité du temps, avec une table qui trop longue, serait comme un genre de gâchis de volume.

En revanche, avoir une table à manger extensible avec une ou plusieurs rallonges (incorporées sous la table ou à ranger séparément) pour étendre la longueur de sa table uniquement lorsque des convives seraient à domicile est relativement pratique. Gain de place en temps normal, table extensible grâce aux rallonges en cas d’invités : c’est le résumé de ce qu’est une véritable table à manger extensible.

Cette solution intelligente permet de toujours optimiser son espace de vie en fonction des événements, sans avoir la moindre difficulté pour plier / déplier les rallonges (ou les installer).

Concernant la solution de rallonges à rajouter, il faudra juste prendre en compte le fait de pouvoir stocker dans un endroit sécurisé ces dernières afin qu’elles ne s’abîment pas et ne se salissent pas.

On comprend mieux le véritable engouement depuis quelques années autour de ces tables pratiques et tout-en-un que représentent les tables à manger extensibles. Avec un large choix de styles, de matières premières, d’options : il n’y aura que l’embarras du choix pour tenter de choisir le bon modèle, selon ses contraintes, ses envies et son budget.

Plusieurs styles et formes au choix

L’autre aspect pratique est le large choix des styles et des formes existants sur le marché de l’ameublement. Pratiques ou visuels, ces types de tables à manger extensibles seront d’autres critères pour choisir le bon modèle :

Tables de bar.

Tables hautes.

Tables à dîner rondes.

Tables à manger ovales.

Tables à manger carrées.

Tables rectangulaires.

Les formes auront un rôle esthétique et pratique dans certains espaces spécifiques et devront être prises en fonction des contraintes autour de là où elles seront positionnées.

Choisir les matériaux selon ses envies et son budget

Les matériaux seront aussi des critères de beauté selon les goûts de chaque personne, mais seront aussi une question d’envies et de budget. Ce qui permettra également de devoir faire une certaine sélection :

Aggloméré – MDF.

Acacia.

Manguier.

Chêne.

Teck.

Verre.

Fer et alliages.

Pinèdes.

Bois de récupération.

Ces quelques exemples seront des critères qui détermineront avant l’achat quelle table à manger extensible sera faite ou non. En fonction du rendu visuel, du prix et du coup de cœur, lorsque se rapprochera l’achat de ce meuble si particulier.